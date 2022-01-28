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Rusya-Ukrayna krizi: Washington'dan yeni talepler geldi, İngilizler Ukraynalı askerleri eğitmeye başladı!

#RUSYA#Ukrayna#ABD
Rusya-Ukrayna krizi: Washingtondan yeni talepler geldi, İngilizler Ukraynalı askerleri eğitmeye başladı

Aylardır devam eden ve son günlerde giderek tırmanan Rusya-Ukrayna geriliminde yapılan karşılıklı açıklamalar ve sıcak bölgeden gelen fotoğraflar iki tarafın da sıcak çatışma için hazır beklediğini ve nefeslerin tutulduğunu kanıtlar nitelikte. ABD ile görüşmelerden sonuç alamayan Rusya güvenlik kaygılarının giderilemediğini belirtirken İngiliz birlikler çoktan Ukraynalı askerleri eğitmeye başladı bile. Rusya ise Ukrayna'da konuşlanmış ABD birliklerini denetleme teklifine 'sıcak' bakıyor.

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Son haftalarda Ukrayna sınırındaki varlığını artırması, Rusya'nın bu ülkeyi işgal edeceği endişelerine yol açmış, Rusya ise iddiaları yalanlamıştı. Ancak ABD ve NATO Rusya'nın sınıra yığdığı 100 bin askeri ve gözdağı vermek istercesine gerçekleştirdiği askeri tatbikatı kanıt göstererek işgal ihtimalinin kuvvetlendiğini iddia ediyor ve Rusya'ya sürekli olarak yaptırım kartını oynuyor.

Rusya ise ABD'den gelen önerilere Segey Lavrov'un ağzından cevap verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümü için ülkesine yaptığı öneriye yanıt verdi. Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'nın temel güvenlik kaygılarını gidermediğini söyledi.

Lavrov, "Ancak diyalog sürecek" dedi. Rus bakan daha önce yaptığı açılamada da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "gerçeklikten koptuğunu" söylemişti. ABD ise önerisinin ne olduğunu kamuoyuna açıklamadı.

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Ancak Washington, Rusya'nın, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti verilmesi talebini de reddetmişti.

Rusya-Ukrayna krizi: Washingtondan yeni talepler geldi, İngilizler Ukraynalı askerleri eğitmeye başladı
Savaş gemileri hazır bekliyor

Geri adım atmadıklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya'ya ciddi bir diplomatik çözüm yolu önerdik, tercih onlara kalmış" demiş, hakkında her ülkenin girmek istediği güvenlik ittifakına kendisinin karar verme hakkı olduğunu söylemişti.

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Rusya da, NATO'nun genişlemesinden duyduğu endişe de dahil olmak üzere çekincelerini yazılı bir liste halinde NATO'ya iletmişti.

 

Rusya-Ukrayna krizi: Washingtondan yeni talepler geldi, İngilizler Ukraynalı askerleri eğitmeye başladı
Ukraynalı askerler böyle eğitiliyor

"ASKERİ BİRLİKLERİ DENETLEMEYİ DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Moskova yönetimi Washington'un ima ettiği Ukrayna'da konuşlanmış ABD birliklerinin Rusya tarafından incelenebileceği önerisini ciddi şekilde değerlendirebiliriz yorumunu yaptı. ABD ve NATO bu hafta içinde Rusya'nın 'Ukrayna asla NATO'ya kabul edilmemeli' talebine ret yanıtı vermiş ancak masaya başka alternatifler koymuştu.

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Bu seçeneklerin arasında ise silah kontrolü anlaşmalarını yenilemek, askeri tatbikatları sınırlamak, Moskova'ya, uzun zamandır talep ettiği Avrupa'daki NATO üslerinden bazılarına erişim sağlamak gibi maddeler yer alıyor.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bunların ikincil konular olduğunu belirterek ana talepleri olan Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması ve ABD ve NATO birliklerinin Doğu Avrupa'dan çekilmesi taleplerini yenilemişti.

ENERJİ KRİZİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi halinde, Rus doğal gazını Batı Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulacağı uyarısında bulundu.

Rusya-Ukrayna krizi: Washingtondan yeni talepler geldi, İngilizler Ukraynalı askerleri eğitmeye başladı
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ABD, boru hattının açılışının engellenebileceğini, Almanya da projeye yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Rusya ise saldırı planladığı iddialarını reddediyor.

Tartışmalı Rus boru hattı, Baltık Denizi'nin altından geçerek doğrudan Almanya'ya uzanıyor. Mevcut boru hatları ise Ukrayna'nın topraklarından geçiyor ve ülkeye gelir sağlıyor. 

Rusya'nın saldırmayacağını defalarca belirtmesine rağmen, son zamanlarda 100 bine yakın Rus askerinin Ukrayna sınırına konuşlandırıldığı ve bunun işgal endişesi yarattığı belirtiliyor.

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ABD, Ukrayna'nın NATO askeri ittifakına katılmasını engelleme yönündeki Rusya'nın talebini reddederken Moskova'ya "ileriye dönük ciddi bir diplomatik yol" önerdi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü ise dün yaptığı açıklamada bu önerilerin değerlendirildiğini söyledi.

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Rusya-Ukrayna krizi: Washingtondan yeni talepler geldi, İngilizler Ukraynalı askerleri eğitmeye başladı
Belarus'taki Rus birlikleri

ASKERİ EĞİTİM DEVAM EDİYOR

İngiliz basınına yansıyan haber ve fotoğraflarda ise Rusya işgaline hazırlanan Ukrayna'da askerlerin ülkedeki İngiliz birlikleri tarafından eğitim aldığı görülüyor.

Havayı dolduran savaş korkusu ve sınıra yığılan Rus askerleriyle birlikte Ukrayna da hazırlıklarına devam ediyor. İngiliz gazeteleri, İngiliz askerleri tarafından, İngiliz ve İsveç'in ortak bir kısa menzilli ateşle ve unut tank karşıtı füze sistemi olan ve NLAW olarak da bilinen Ana Muharebe Tankı ve Hafif Tanksavar Silahıyla eğitilirken görüldüğü fotoğrafları yayınladı. Piyadeler tarafından kullanılmak üzere tasarlanan MBT LAW, omuzdan ateşlemeli ve tek kullanımlık ve atılmadan önce bir kez ateşleniyor. 

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Bu silahlar geçen hafta İngiltere'den Ukrayna'ya yollanan askeri yardım paketinde yer alıyordu. Kievli birlikte bu tanksavarları kullanmayı öğrenerek Rusya tarafından kullanılabilecek tankları etkisiz hale getirmeyi planlıyor.

İngiltere, birkaç gün içinde doğu Avrupa'ya savaş gemileri ve savaş jetleri göndereceğini açıklamıştı. Bunun dışında Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'a yerleştirilecek binlerce ABD ve İngiliz birliklerinden söz ediliyor. Wall Street Journal'a göre Washington müttefiklerinden daha fazla askeri güç talep etti.

Rusya-Ukrayna krizi: Washingtondan yeni talepler geldi, İngilizler Ukraynalı askerleri eğitmeye başladı

Başta İngiltere olmak üzere NATO üyesi ülkeler de bu talebi yerine getirmek için harekete geçti.

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