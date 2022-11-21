Bezelye büyüklüğünde bir şişlik ile başladı! Şimdi sayılı günleri var...

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Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 8 yaşındaki Chandler, LEGO, Pokemon ve Star Wars hayranı, tüm yaşıtları gibi mutlu bir çocuktu. Ancak bu yıl 4 Mayıs'ta -tam da dünya Star Wars gününde- aldığı bir teşhisle dünyası tamamen altüst oldu.

EVİN İÇİNDE TOPALLAYINCA FARK ETTİLER: BEZELYE BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞİŞLİK

Aldığı teşhisten sadece bir ay önce Chandler'ın anne ve babası küçük çocuğun evin içinde topallayarak yürüdüğünü fark etti.

Baba Cong oğluna neden böyle yürüdüğünü, bacağını bir yere çarpıp çarpmadığını sordu. Chandler babasına 'hiçbir şey olmadığını' söylese de Cong, çocuğun diz kapağının hemen altında bezelye büyüklüğünde bir şişlik fark etti.



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Şişliğin oldukça sert olduğunu fark eden baba bunu ne olduğunu görmek için biraz beklemeye karar verdi. Ancak ertesi sabah uyandıklarında Chandler ağrısının arttığını söyledi ve böylece hastanenin yolunu tuttular.

Sidney'deki Fairfield Hastanesi'nde röntgen çekilen küçük çocuk verilen ağrı kesicilerden sonra dinlenmesi için eve gönderildi.

'OSTEOSARKOM' TEŞHİSİ ALDI

Ertesi gün aileye doktorlardan bir telefon geldi ve MRI çektirmeleri tavsiye edildi. MRI taramasında alınan küçük Chandler'ın ayak kemiği içinde bir tür lezyon bulundu.

Anormal sonuç doktorları bir dizi tarama ve biyopsi yapmaya yöneltti. Testlerin sonuçları acı sonucu ortaya koydu. 8 yaşındaki çocuknadir görülen bir tür kemik kanseri olan 'OSTEOSARKOM' teşhisi aldı.



Kötü haberler bununla da bitmiyordu. Kanser Chandler'ın akciğerlerine de yayılmıştı.

Doktorlar hemen kemoterapiye başladı ve kanserin yayılmasını engellemek için çocuğun bacağını kesmeye karar verdi. Ancak bacak ampütasyonu çözüm olmadı çünkü akciğerlerdeki tümörler büyümeye devam etti.



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Chandler'ın sağ akciğerinin yarısı sıvıyla doluydu ve tümörler hem boyut hem de sayı olarak büyümüştü. Doktorlar verdikleri tüm çabaya rağmen çocuğun artık 'kurtarılamaz' bir noktada olduğunu anne babaya haber verdi.

Aldıkları haberle dünya başına yıkılan anne baba hayatlarının en zor kararlarından birini verdi ve Chandler'ın kemoterapi tedavisine son verdi.



Chandler şimdihayatından geri kalan sayılı günlerini evinde kardeşi ile beraber geçirecek.

Baba Cong verdikleri kararın 'dayanılmaz' olduğunu belirtirken, "Uzun zamandır ilk kez normal Chandler'ımızı tekrar görüyoruz. Tedaviyi kestiğimiz için acı çekmiyor. Ciğerlerinin verdiği savaşa bir sene daha dayanmasını umuyoruz. Bizimle ne kadar daha vakit geçirirse o kadar iyi." ifadelerini kullandı.

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Kendisi için kurulan GoFundMe yardım sayfasında 75 bin dolar toplanan Chandler bu parayı LEGO'lara harcamak istiyor.