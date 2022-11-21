Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Çamurun içinde gördüğünde şeker ambalajı sandı! Değeri dudak uçuklattı...

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Ortaçağ#Pırlanta Yüzük
Çamurun içinde gördüğünde şeker ambalajı sandı Değeri dudak uçuklattı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 11:24

İngiltere'de bir tarlada çamurun içinde bulunan alyansın, ortaçağa ait 47 bin 300 dolar değerinde bir evlilik yüzüğü olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde satışa çıkarılacak yüzüğün içinde yer alan yazı dikkat çekti.

Haberin Devamı

69 yaşındaki David Board, 2019 yılında İngiltere'nin Thorncombe bölgesindeki bir tarlada metal dedektörü ile tarama yapıyordu.

İLK BAŞTA ŞEKER AMBALAJI SANDI

David saha araştırmasının ikinci gününde tam da pes etmek üzereyken elindeki dedektör alarm verdi. Adam yere eğilip baktığında parlak bir nesnenin çamurun içinde parladığını gördü. İlk başta bir şeker ambalajı olduğunu düşündüğü şeye yakından bakınca bunun bir alyans olduğunu fark etti.

"SADECE HURDA BİR METAL OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

CNN'e 'Bunun sadece hurda bir metal olduğunu düşündüm ve cebime attım' diyen David, eve gidip çamur içindeki yüzüğü yıkadığında onun düşündüğünden daha iyi durumda olduğunu fark etti.

Çamurun içinde gördüğünde şeker ambalajı sandı Değeri dudak uçuklattı...

47 BİN 300 DOLAR DEĞERİNDE

Haberin Devamı

David'in bulduğu yüzüğün değerini öğrenmek için harekete geçmesi ile alyansın orta çağdan kalan bir pırlanta yüzük olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar söz konusu yüzüğe 47.300 Dolar fiyat biçti.

SİR BROOK 1388 YILINDA KARISINA VERDİ

İngiliz müzayede evi 'Noonans Mayfair' söz konusu yüzüğün büyük bir ihtimalle 1388 yılında Sir Thomas Brook tarafından eşi Lady Joan Brook'a verildiğini düşünüyor. Çünkü yüzüğün bulunduğu arazi daha öncesinde Brook'a aitti.

29 KASIM'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Lady Brook'un Ortaçağ'dan kalma pırlanta yüzüğü 29 Kasım'da satışa çıkacak.

Müzayede evinin sözcüsü danışman olan Nigel Mill, düzenlediği basın toplantısında yüzüğün 'neredeyse mükemmel' durumda olduğunu belirtti.

Çamurun içinde gördüğünde şeker ambalajı sandı Değeri dudak uçuklattı...


İÇİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Milyon dolarlık yüzük, evlilik birliğini sembolize etmek için iç içe geçmiş iki altın banta sahip. Altın bantların üzerinde ise küçük bir pırlanta var.

Yüzüğün iç kısmında Ortaçağ Fransızcasında "Kaderin ellerimde, sende benim kaderimi tut" anlamına gelen "ieo vos tien foi tenes le moy" yazısı var.

Haberin Devamı

"BUNUN GİBİ BİR YÜZÜK BİR DAHA ASLA OLMAYACAK"

Keşif, İngiltere'de yapılan inanılmaz buluntular listesine eklendi.

Yüzüğü bulan Board, CNN'e yaptığı açıklamada "O zamanlar, her yüzük bireysel ve benzersizdi, bugünkü gibi seri üretilmemişti. Bu nedenle de bunun gibi bir yüzük bir daha asla olmayacak" ifadelerini kullandı. 

Gözden Kaçmasın

Çinden ABDyi alarma geçiren hamle Xi-Biden görüşmesinden günler sonra ortaya çıktı...Çin'den ABD'yi alarma geçiren hamle! Xi-Biden görüşmesinden günler sonra ortaya çıktı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Ortaçağ#Pırlanta Yüzük

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası