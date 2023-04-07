Belgeler yayınlandı İsveç'in 'iade yalanı' ortaya çıktı

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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bu skandal eylemi Stockholm’ün NATO üyeliğine mal oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Finlandiya ile birlikte ittifaka üye olmak için başvuruda bulunan İsveç bu eylemin ardından henüz Türkiye'nin onayını alamadı.

Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olması sonrası gözler İsveç Başbakanı Kristersson'a çevrilmiş durumda.

Eleştiri oklarının hedefindeki Kristerson başarısızlık ile suçlanırken ortaya çıkan belgeler hükümetinin yalanını gözler önüne serdi.

İSVEÇ'TEN 'ŞARTLI' İADE

İsveç Perşembe günü yaptığı açıklama ile, Ankara tarafından aranan bir Türk vatandaşını iade edeceğini duyurdu.

İsveç adalet bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçen yıl bir Türk mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 29 yaşındaki Türk vatandaşı Ömer Altun'un iadesini kabul ettiğini söyledi.

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Bakanlık, iadenin ancak Ömer Altun'un Türkiye'ye döndüğünde yeniden yargılanması şartıyla kabul edildiğinin altını çizdi.

Finlandiya, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye katılım belgesinin teslim edilmesi ile resmi olarak NATO 'nun 31. üyesi oldu... (Fotoğraf: AFP)

İsveç defalarca kendi yargısının bağımsız olduğunu ve suçluların iadesi konusunda son sözün sahibinin yargı olacağını vurgulamıştı.

Ancak İsveç Adalet Bakanlığı'ndan alınan belge ile hükümetin bu iddiasının aksi bir yönde hareket ettiği gözler önüne serildi.

Ankara'nın 'silahlı terör örgütü' üyesi olduğundan şüphelendiği İsveç vatandaşı 51 yaşındaki Mehmet Zakir Karayel'in iade talebi hükümet tarafından reddedildi.

Hükümet söz konusu redde gerekçe olarak şahsın İsveç vatandaşı olmasını gösterdi.

İSVEÇ BASINI: HÜKÜMET HAYIR DEDİ

İsveç basını bu gelişmeyi manşetine taşıdı. Dagens Nyheter 'Hükümet Türkiye'ye iadeyi reddediyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Hükümet, Türkiye'nin iade edilmesini talep ettiği terörle suçlanan bir kişinin İsveç vatandaşı olduğu için teslim edilmesine hayır diyor' ifadesine yer verildi.

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Benzer bir başlık ile çıkan Expressen ise 'Hükümet, Türkiye'nin iade edilmesini talep ettiği terörle suçlanan bir kişinin İsveç vatandaşı olduğu için teslim edilmesine hayır diyor' dedi.