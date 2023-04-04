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Dünyanın gözü Türkiye'de... Son anket sonuçlarını yayınladılar!

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#Seçim#Türkiye#Dünya
Dünyanın gözü Türkiyede... Son anket sonuçlarını yayınladılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 08:15

Türkiye seçim için geri sayıma geçti. Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Seçim sürecini yakından takip eden Yunan basını son anket sonuçlarını yayınladı.

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimler için geri sayım sürerken Yunan basınından dikkat çeken bir haber geldi.

Son anket sonuçlarını yayınlayan Protothema 'Türkiye'de seçimler: Erdoğan sekiz puan önde' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Dörtlü ittifak, muhalefet ittifakının %34'üne karşı %42'de' ifadesi yer aldı.

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'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim yarışında tüm kartlarını oynamaya kararlı görünüyor' diyen Yunan gazete haberinde Erdoğan'ın ABD'ye tepki gösterdiği sözlerine de yer verdi.

Bir başka Yunan yayın kuruluşu Ethnos 'Türkiye'deki çatışma uç noktada: Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu ABD ile bir tutuyor' başlığını attı.

Türkiye muhabiri Maria Zacharaki'nin kaleme aldığı analizde şu değerlendirmeye yer verildi;

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'Muhalefet ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki çatışma, Türkiye seçimleri öncesinde uç noktalara itiliyor.'

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İsrail merkezli Jerusalem Post ise 'Türkiye neden yine ABD'ye vurdu?' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Seth J. Frantzman imzalı analizde şu değerlendirmeye yer verildi;

'Son hamleler, Ankara'nın Mayıs'taki seçimler öncesinde ABD ile gerilimi kızıştırma sürecinin bir parçası olabilir.'

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CNN International ise seçimin kaderini Güneydoğu bölgelerinden çıkacak sonuç ile doğru orantılı olabileceğini yazdı.

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında kıyasıya yarış' başlığı ile çıkan Al Monitor şu değerlendirmede bulundu;

'Kamuoyu yoklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında sıkı bir rekabet olduğunu gösteriyor.'

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#Seçim#Türkiye#Dünya

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