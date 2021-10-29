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Belçika bugünden itibaren koronavirüs önlemlerini yeniden sıkılaştırıyor

#Koronavirüs#Kovid-19#Belçika
Belçika bugünden itibaren koronavirüs önlemlerini yeniden sıkılaştırıyor

Belçika, hızla artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle, bugünden itibaren salgına karşı önlemleri yeniden sıkılaştırmaya başlıyor.

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Kamusal alanlarda bugünden itibaren maske takmak zorunlu hale geliyor. Pazartesi gününden itibaren de yiyecek, içecek ve eğlence sektörü ile spor salonlarında Covid sertifikası göstermek zorunlu olacak.

Vaka sayılarındaki düşüşün ardından Eylül ayı başından itibaren önlemleri gevşeten Belçika, Ekim ayından itibaren büyük ölçüde daha rahat bir grafik çizdi. Ancak son haftalarda vaka sayıları, keskin bir şekilde artmaya başladı.

Geçen hafta vaka sayıları yüzde 75, hastaneye kabuller de yüzde 69 oranında arttı. Hastaneye yatış ve enfeksiyon sayıları Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

'DÖRDÜNCÜ DALGA BAŞLADI'

Günlük ortalama vaka sayısının 7 bine yaklaştığı ülkede, dördüncü koronavirüs dalgasının resmen başladığı açıklandı. Başbakan Alexander De Croo, yeni dalga nedeniyle en az 3 ay geçerli olacak yeni önlemlerin hayata geçirileceğini söyledi.

Belçika Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bugünden itibaren tüm mağaza ve dükkanlar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kütüphaneler, sağlık merkezleri ile resmi daireler de dahil bütün kamusal kapalı alanlarda maske takmak yeniden zorunlu olacak.

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Restoran, kafe, bar çalışanları ile spor salonu personelleri de zorunlu olarak maske takacak. Toplu taşıma araçlarında maske takmak zaten uzun süreden beri zorunluydu.

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Pazartesi gününden itibaren de, yiyecek, içecek ve eğlence sektörü ile spor salonlarına girişte, Covid sertifikası gösterme zorunluluğu getirilecek.

Bu yerlere girmek isteyenler, her iki doz Covid aşısını yaptırmış olduğunu veya kısa süre önce alınmış negatif test sonucunu gösteren dijital ya da kağıda basılı sertifika sunmak zorunda olacak. Son 6 ay içinde koronavirüs geçiren ve direnç geliştirdiğini kanıtlayanlar da bu sertifikayı edinebilecek.

Kapalı alanlardaki etkinlikler 200, açık alandaki etkinlikler 400 kişi ile sınırlanacak. Zorunlu mesai gerektirmeyen alanlarda istihdam edilen kişilerin mümkün olduğunca evden çalışması tavsiye edilecek. Test merkezi ve temas izleme kapasiteleri genişletilecek.

Belirli rahatsızlıkları nedeniyle risk grubunda yer alanlar ile sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri kişilere üçüncü doz Covid aşısı uygulanacak. İlk olarak yatılı bakım merkezlerinde başlayacak olan üçüncü doz aşı uygulaması, daha sonra 12 yaş ve üzeri nüfusun tamamı için hayata geçirilecek.

Belçika bugünden itibaren koronavirüs önlemlerini yeniden sıkılaştırıyor

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Başbakan De Croo, artan enfeksiyon rakamlarına karşı yüksek koruma duvarları örmek istediklerini belirterek, geçen yılın aksine bu yıl her yeri açık tutmaya çalışacaklarını vurguladı.

De Croo, çalışanlara mümkün olduğunca evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Evden çalışmak, iş yerinde saha az temas anlamına geliyor, bu da iyi bir şey" dedi.

Belçika'da 12 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 85'i aşılandı. Ancak Brüksel ve Anvers gibi büyük kentlerde hala çok sayıda kişinin aşı yaptırmamış olması, resmi makamları endişelendiriyor.

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