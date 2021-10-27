Covid-19'da yeni dönem! Dünyayla paylaşılacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TFF resmen açıkladı İşte MHKnin yeni başkanı...TFF resmen açıkladı! İşte MHK'nin yeni başkanı...#Merkez Hakem Kurulu
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
Bakan Koca son tabloyu paylaştı: Tam doz riski azaltıyorBakan Koca son tabloyu paylaştı: 'Tam doz riski azaltıyor'#Koronavirüs
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan önemli mesajlar: Benim yolum Türkiye ile yürüme yoludurKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önemli mesajlar: 'Benim yolum Türkiye ile yürüme yoludur'#Ersin Tatar
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme#İbrahim Kalın
Covid-19da yeni dönem Dünyayla paylaşılacakCovid-19'da yeni dönem! Dünyayla paylaşılacak#Koronavirüs
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avukatın korkunç ölümü Kapıyı açan yakınları dehşete düştü Avukatın korkunç ölümü! Kapıyı açan yakınları dehşete düştü#Avukat
İYİ Partide tezkere firesi Bir tek o hayır dediİYİ Parti'de tezkere firesi! Bir tek o 'hayır' dedi#Durmuş Yılmaz
Türkiyenin en büyüğü Yarın açılacakTürkiye'nin en büyüğü! Yarın açılacak#Millet Bahçesi
Üniversite bu olayı konuşuyor Sahte akademisyen gözaltındaÜniversite bu olayı konuşuyor! Sahte 'akademisyen' gözaltında#Zehra Zulal Atalay Laçin
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
HABERLERDünya Haberleri

Covid-19'da yeni dönem! Dünyayla paylaşılacak

#Koronavirüs#Merck#ABD
Covid-19da yeni dönem Dünyayla paylaşılacak

ABD'li ilaç firması Merck, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği ilacın üretim patenti konusunda, düşük gelirli ülkelerin faydalanması için Birleşmiş Milletler (BM) destekli kuruluşla anlaştığını açıkladı.

Haberin Devamı

Firma, internet sayfasından yapılan bilgilendirmede, Kovid-19'a karşı olumlu etkisi olduğu açıklanan "Molnupiravir" adlı ilacın patent hakkını, 100'den fazla ülkede kullanımı için BM ile iş birliği içindeki kar amacı gütmeyen The Medicines Patent Pool (MPP) isimli kuruluşla paylaştığını duyurdu.

Merck, MPP ile yapılan iş birliğiyle üretimi yaygınlaştırılacak Molnupiravir'in Pakistan, Kamboçya ve tüm Afrika ülkeleri dahil 105 ülkede dar gelirli insanların Kovi-19 tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

MPP, üreticilerin fabrikaları tamamen faaliyete geçtiğinde lisans anlaşması kapsamında kaç hap üretileceğinin henüz netleşmediğini, ancak bazı üreticilerin bu yıl teslimata başlayabileceğini tahmin ettiğini bildirdi.

İlacı, Ridgeback Biotherapy LP ile ortak geliştiren Merck, yıl sonuna kadar 10 milyon kutu üretebileceğini ve gelecek yıl daha fazlasını yapmak için kapasitesini artırdığını kaydetti.

Şirket yetkilileri 1 Ekim'de deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

Haberin Devamı

New Jersey merkezli ilaç şirketi Merck, Molnupiravir'in acil kullanım onayı alması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Merck#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler