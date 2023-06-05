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Belçika Başbakanı’nı kaskı kurtardı

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#Belçika#Alexander De Croo#Brüksel
Belçika Başbakanı’nı kaskı kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun bisikletten düşerek yaralandığı ve kısa süre bilincini kaybettiği açıklandı. Hastaneye kaldırılan De Croo ertesi gün taburcu edildi.

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Sık sık bisiklet üstünde görülen Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ölümden döndü. Başkent Brüksel yakınlarındaki Flanders bölgesinde cumartesi öğleden sonra oğluyla bisiklet gezisine çıkan De Croo, ciddi olabilecek bir kaza geçirdi. Bisikletten düşen ve kısa süreliğine bilinci kapanan 47 yaşındaki Başbakan, derhal hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerde “kalıcı bir hasar” görülmezken Başbakan dün taburcu oldu.

PROGRAMI DEĞİŞMEYECEK

Evinde bir video çeken De Croo, “Neyse ki kask takıyordum ve oğlum acil servisi aradı” diyerek şanslı olduğunu ifade etti. “Spor sağlığınız için iyidir. Ama biraz dikkatli olmak da gerekiyor” diye ekleyen Başbakan, kendisiyle ilgilenen sağlık personeli ve geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

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Belçika Başbakanı’nı kaskı kurtardı

Başbakan De Croo 2010 yılında attan düşmüş, yine hastaneye kaldırılmıştı.

BACAĞINI KIRMIŞTI

İsveç devlet haber ajansı Belga, kazanın başbakanın bu haftaki programını etkilemesinin beklenmediğini aktardı. Başbakan De Croo, henüz genç bir parti başkanı olduğu 2010 yılında da eski bir politikacı olan babası Herman De Croo ile bir geçit töreni sırasında at binerken düşmüş, kolu ve bacağını kırmıştı. Yerel basın o dönem, atın bando sesinden ürktüğünü söylerken, De Croo dirseğinden ameliyat olmuştu.

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#Belçika#Alexander De Croo#Brüksel

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