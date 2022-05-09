Beklenen gün geldi, Rusya'dan ilginç görüntüler...Rus çocuklar askeri üniformalarla karton tanklara bindi!

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Rusya için büyük önem taşıyan ve son yıllarda propaganda aracına dönüşen 'Zafer Bayramı' bu sene tüm dünya için büyük bir endişe kaynağı oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün düzenlenen törende Ukrayna'da verilen savaş kararının doğru olduğunu belirtti.

ANAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜNİFORMA GİYDİ,KARTON TANKLARA BİNDİ

Bugün sosyal medyaya düşen kutlama görüntülerinde hepsi İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma askeri üniformalar giymiş, 'Z' harfleriyle süslenmiş anaokulu öğrencileri görüldü.

Zafer Günü geçit töreni için hazırlanan öğrenciler arasında en büyük ilgiyi kartondan yapılmış, üstünde 'Z' harfi olan tanka binen Rus çocuklar çekti.



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Diğer çocuklar da asker, ordu ve sağlık görevlileri olarak giydirildi, hepsinin eline Rus bayrakları verildi. Çocuklara eşlik eden öğretmenler de Sovyet tarzı askeri kostümler giydi.

'Z' HARFİ TÖRENE DAMGA VURACAK

'Z' harfi Putin'in Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal sonrası ülkede önemli bir propaganda sembolü haline geldi. Sembolün, bugün Rusya genelinde düzenlenecek ve en büyüğü Moskova'da gerçekleşecek askeri törenlere damga vurması bekleniyor.



Anaokul öğrencileri askeri kıyafetler giydi, kartondan yapılmış savaş uçaklarına bindi/ Twitter

Zafer Bayramı ülkede hem yönetim hem de halk için çok önemli bir bayram. Bu nedenle de hazırlıklar günler öncesinden başladı.

Bugünkü törenle ilgili merakla beklenen en büyük ayrıntılardan biri de geçtiğimiz günlerde 12 yıl aradan sonra ilk kez ortaya çıkan 'Kıyamet Günü Uçağı'. Olası bir nükleer bir savaş sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkesini havadan yönetmesine izin veren 'Ilyushin Il-80' yani 'kıyamet günü uçağı' bugün Batı'ya gözdağı vermek için Moskova semalarında uçacak.

KORKUTAN SİLAH DA MEYDANDA OLACAK

Moskova yönetimi Cumartesi günü yapılan askeri provalarda 10 savaş başlığı taşıyabildiğine inanılan 'RS-24 Yars' isimli balistik füzeyi meydana çıkarmıştı. 49,6 ton ağırlığındaki kıtalararası silah, saatte 24.500 kilometreye kadar varan bir hıza sahip ve menzili de tam 12 bin kilometre. Uzmanların 'tam bir kitle imha silahı' olarak tanımladığı füze de 'Kıyamet günü uçağı' ile beraber bugün Moskova'da gövde gösterisi yapacak



Bu yılki törenlere 'Z' sembolü damgasını vuracak

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Putin'in törende yapacağı konuşma için şimdiye kadar ortaya sayısız iddia atıldı. Putin'in seferberlik ilan edeceği düşünülse de Rus lider konuşmasında böyle bir çağrıda bulunmadı.Ukrayna Savunma Stratejileri Merkezi Rus askerlerinin yakaladığı 500 savaş esirinin bugün Kızıl Meydan'da yürütüleceğini iddia ediyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov söz konusu iddialarıolarak değerlendirerek yalanladı.

9 MAYIS ZAFER BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

İkinci Dünya Savaşı, bugüne kadarki en büyük savaştı. Savaş Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı ve 1945'te sona erdi. Savaşta on milyonlarca insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sovyetler Birliği bu savaşta Nazi Almanya'sını yenilgiye uğratan ittifakın bir parçasıydı ve muhtemelen savaştan en çok etkilenen ülkeydi. Çünkü savaşın büyük bölümü Rusya topraklarında yaşandı.

Mayıs 1945'te Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda koşulsuz teslim anlaşması imzalayarak Avrupa'da yenilgiyi kabul etti. Bu belge, kıtadaki savaşı durdurdu. Ama Asya'da Japonya'yla savaş aynı yılın Ağustos ayına kadar sürdü.



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Mutlak teslimiyet anlaşması Berlin yakınlarında 8 Mayıs'ta imzalandı. Almanlar, yerel saatle 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu. Rusya'da saat gece yarısını geçmişti.Bu nedenle Zafer Günü birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de 8 Mayıs'ta Rusya, Sırbistan ve Belarus'ta ise 9 Mayıs'ta kutlanıyor.

Zafer Günü uzun ve kanlı bir savaşı ifade ediyordu. Sovyetler Birliği'ndeki birçok aile yakınlarını kaybetti. Ama kısa bir süre sonra Zafer Günü, anma amacını aşarak devlet için ideolojik bir araca dönüştü.

21'inci yüzyılın başlarında Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü'ne daha fazla önem atfetti ve bu günü Rus kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalıştı.