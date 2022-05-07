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Zafer Günü provası gövde gösterisine dönüştü: Putin yeni 'oyuncağıyla' göz dağı verdi!

#RUSYA#Putin#Zafer Günü
Zafer Günü provası gövde gösterisine dönüştü: Putin yeni oyuncağıyla göz dağı verdi

Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak olan "Zafer Günü" öncesinde Rus ordusu, Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası gerçekleştirdi. Zafer Günü, bu yıl Ukrayna’daki savaş nedeniyle tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in törende önemli açıklamalar yapması da beklenirken görücüye çıkarılan balistik füze tüm dikkatleri üzerine topladı...

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Putin Batı'ya kan donduran bir uyarı yaptı ve termonükleer füzelerini Kızıl Meydan'da görücüye çıkardı. Rusya, ordusu Ukrayna'daki katliamına devam ederken Zafer Günü geçit törenine hazırlanıyor.

Orduda, cephede savaşan askerler Donbass bölgesinde bulunurken binlerce asker de pazartesi kutlanacak olan Zafer Günü için provalara katıldı.

Zafer Günü provası gövde gösterisine dönüştü: Putin yeni oyuncağıyla göz dağı verdi
Rusya, Kızıl Meydan'da adeta şov yaptı!

Uzmanların 10 savaş başlığına kadar taşıyabileceğine inandığı Adı RS-24 Yars olan balistik füze bugün geçit töreni provasında sergilendi. Askeri uzmanlara göre bu füze 10 tane savaş başlığını taşıyabilecek kapasitede.

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TAM BİR KİTLE İMHA SİLAHI!

49,6 ton ağırlığındaki kıtalararası silah, saatte 24.500 kilometreye kadar varan bir hıza sahip ve menzili de tam 12 bin kilometre.

Nükleer füzeler, Vladimir Putin pazartesi günü yıllık Zafer Günü geçit töreninde Batı'ya ürpertici bir mesaj vermek için Moskova'nın ünlü Kızıl Meydanı'nda sergilenecek.

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya’sına karşı zaferini kutlayan ve her yıl dünya tarafından ilgiyle izlenen geçit töreni bu yıl savaş koşullarından dolayı daha da önemli hale gelmiş durumda.

Zafer Günü provası gövde gösterisine dönüştü: Putin yeni oyuncağıyla göz dağı verdi
Uçaklar zaman zaman 'Z' harfi formasyonunda uçtu

LONDRA'YI DAKİKALAR İÇİNDE VURABİLİR

Görücüye çıkarılacak yeni balistik füzenin provalar sırasında 16 tekerlekli bir araçta silahlı muhafızlar eşliğinde taşındığı görüldü. Bu o kadar güçlü bir silah ki uzmanlara göre Londra ya da New York gibi yerleri vurabilmesi sadece dakikalar alabilir.

Bir kitle imha silahı olan bu füze, provalarda İskender-M füze rampasıyla yakından takip edildi.

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Rusya’nın hava gücünü oluşturan Eight MiG-29 filosu da bir 'Z' harfi formasyonunda uçtu. Bu harf savaşın başından beri Rus işgalinin ve Putin destekçilerinin sembolü haline geldi.

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Öte yandan sadece  bin 200 kilometre uzaklıktaki Ukraynalı askerler, Putin'in güçlerine karşı, yüzlerce sivilin tahliyesi için çatışırken Azovstal çelik fabrikasının altındaki tünellerde saklanan sivil ve askerler kurtarılmaya çalışılıyor.

Zafer Günü provası gövde gösterisine dönüştü: Putin yeni oyuncağıyla göz dağı verdi
Tüm hazırlıklar sanki dünyaya verilecek mesaja göre yapılıyor gibi...

UKRAYNA'DAN ÇARPICI SÖZLER

Ukrayna'nın ilk içişleri bakan yardımcısı olan Yevhen Yenin, Zafer Bayramı'nın sembolik tarihinin, umutsuzca bir zafer elde etmeye ihtiyacı olan Putin için 'boğaya kırmızı renk göstermeye' benzediği uyarısında bulunarak, dünya savaş kurbanlarını hatırlarken, Rusya'nın 'Mariupol'da kemikler üzerinde dans etmeye hazırlandığını' da sözlerine ekledi.

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The Times'a göre, Ukrayna merkezli Savunma Stratejileri Merkezi, Rusya tarafından yakalanan 500 Ukraynalı askerin kameralar görsün diye Kızıl Meydan'dan geçmeye zorlanabileceği uyarısını yaptı.

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İNGİLTERE'YLE YENİ KRİZ DOĞABİLİR...

Bu 500 kişi arasında üç İngiliz savaşçı, 28 yaşındaki Aiden Aslin ve 48 yaşındaki Shaun Pinner'ın da olabileceği düşünülüyor.

Bu üç kişi geçen ay kuşatma altındaki Mariupol kentinde Rus kuvvetleri tarafından Ukraynalı askerlerle birlikte savaşırken yakalanmıştı.

Zafer Günü provası gövde gösterisine dönüştü: Putin yeni oyuncağıyla göz dağı verdi
28 yaşındaki Aiden Aslin (sağda) ve 48 yaşındaki Shaun Pinner... İngiltere ve Rusya arasında yeni kriz kapıda

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Böyle bir şey söz konusu olursa İngiltere ve Rusya arasında savaştan kaynaklanan diplomatik gerginliğin en üst noktaya taşınmasından korku duyuluyor…

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#RUSYA#Putin#Zafer Günü

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