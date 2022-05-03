Rusya'dan nükleer gözdağı...'Kıyamet Günü uçağı' 12 yıl sonra sahneye çıktı!

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 9 hafta geride kalırken Batı’nın Kiev’e gönderdiği silahlar Moskova’nın giderek daha fazla öfkelenmesine yol açıyor. Hem Batı hem de Ukrayna'ya gözdağı vermek isteyen Rusya 'Nükleer saldırı' tehdidini sürekli masada tutuyor.

Gözden Kaçmasın Rus şahinlerden yine nükleer tehdit: 200 saniyede Avrupa kalmaz Haberi görüntüle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere gözdağı vererek elindeki nükleer silahlara işaret etti. Putin açıklamasında "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da nükleer savaş tehdidinin gerçek olduğunu belirterek "Şu anda bu konuda belirgin bir risk var. Tehlike ciddi ve gerçek. Bunu hafife almamalıyız” dedi.



'Kıyamet günü uçağı' Moskova çevresinde uçuyor

Haberin Devamı

'KIYAMET GÜNÜ UÇAĞI' 12 YIL SONRA SAHNEYE ÇIKTI

Rusya'dan peş peşe gelen nükleer tehditler hala dünya gündemindeyken bugün Moskova'dan gelen bir görüntü tansiyonu iyice yükseltti.

Putin'in nükleer bir savaş sırasında Rusya'yı yönetmeye devam etmesine izin veren özel 'kıyamet günü uçağı' 12 yıl aradan sora tekrardan Moskova semalarında göründü.

BATI 'TEDHİT' OLARAK ALGILADI, RUSYA 'PROVA' DEDİ

Rusya'nın elinde nükleer savaş için tasarlanmış dört adet Ilyushin Il-80 uçağı olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde 'Ilyushin Il-80' yani 'kıyamet günü uçağı'nın şehrin eteklerinde uçtuğu görülüyor. En son 2010 yılında görülen uçağın bu dönemde yeniden ortaya çıkması Putin'in Batılı ülkelere gönderdiği bir uyarı mesajı olarak değerlendirildi.

Ancak Rus yetkililer uçağın 9 Mayıs Zafer Günü'nde yapılacak geçit töreni için prova yaptığını açıkladı.

KIYAMET GÜNÜ UÇAĞI NEDİR, NEDEN TASARLANDI?

Peki Batı ile Rusya arasında tansiyonu yeniden yükselten 'kıyamet günü uçağı' nedir ve neden tasarlandı? İşte cevabı...

Ilyushin Il-80 muhtemel bir nükleer savaşta Rusya Devlet Başkanı Putin'in binmesi için özel olarak tasarlandı. Havada yakıt ikmali yapabilen ve bu sayede günlerce uçabilen uçak Rus liderin nükleer saldırı durumunda Rusya'yı havadan yönetmesine ve saldırı emri verebilmesine olanak tanıyor.



Ilyushin II-80/Mikhail Frolov

Haberin Devamı

ÖZELLİKLERİ 'DEVLET SIRRI' OLARAK SAKLANIYOR

'Kıyamet Günü Uçağı'na ait pek çok özellik devlet sırrı olarak saklanıyor. Bu nedenle eldeki bilgiler kısıtlı. Ancak uçağın nükleer füze birimleriyle iletişimini sağlayan özel bir donanımı olduğu ve kuyruğunda yer alan anteni sayesinde balistik füze denizaltılarıyla iletişim sağlayabildiği biliniyor.

Uçakta ayrıca olası büyük patlamalardan yolcuları korumak için kokpit dışında pencere bulunmuyor.

HER YIL GÖVDE GÖSTERİSİ YAPIYORLAR

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından 'Zafer Günü' adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı.

Haberin Devamı

Almanya, normalde 8 Mayıs 1945’te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin’deki Alman Parlamentosu’na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti. Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.

Her yıl NATO’ya gözdağı vermek için yeni tip silahların sergilendiği bu geçit töreni, bu sene Ukrayna’daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek.