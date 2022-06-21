Basra Körfezi’nde gerginlik! ABD ve İran karşı karşıya geldi...

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Basra Körfezi'nde Rutin geçişini yapan ABD devriye gemisi "USS Sirocco" ve nakliye gemisi "USNS Choctaw County" İran hücum botları ile neredeyse kafa kafaya geldi.

47 METRE MESAFEYE KADAR YAKLAŞTI

İsminin açıklanmaması şartı ile konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili olayın nasıl gerçekleştiğini anlatarak "İran hücum botları, güvenli ve profesyonel olmayan bir manevra gerçekleştirdi. Botlar 47 metre mesafeye kadar gemilerimize yaklaştı” ifadelerini kullandı.



ABD ordusu tarafından yayınlanan görüntüler

ANONS VE İŞARET FİŞEKLERİ İLE KARŞILIK VERİLDİ

İran hücum botlarının ABD savaş gemilerine yaklaştığına ilişkin paylaşılan görüntülerde ise, ABD gemilerinin anons ve işaret fişekleri ile karşılık verdiği görüldü.



Yaklaşık bir saat süren gerilimin ardından, İran hücum botları bölgeden ayrıldı.

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"PROFESYONEL DEĞİL"

ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Albay Joseph Buccino, İran donanmasının eyleminin uluslararası profesyonel ve güvenli denizcilik davranışı standartlarına uymadığını belirterek bu tür davranışların çarpışma riskini artırdığını söyledi ve ekledi;

“CENTCOM kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği çizgiler kapsamında her yerde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek.”



Konuya ilişkin Tahran yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.



Yaşanan gerilim son yıllarda İran ve Amerikan gemileri arasındaki yaşanan 'en yakın' karşılaşmaydı. ABD'nin raporlarına göre, İran hücum botları geçtiğimiz sene de ABD gemilerine yaklaşmış ve ABD uyarı ateşi açmıştı. 2020 yılında ABD 11 İran gemisinin ABD gemilerinin çevresini sardığını iddia ederek İran'ı kınamıştı.

SEBEBİ YAPTIRIMLAR YA DA NÜKLEER MÜZAKERELER Mİ?

Washington Post Gazetesi körfezde yaşanan gerilimin İran ile yürütülen 'nükleer müzakerelerle' alakalı olup olmadığı sorusunu sordu.

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ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda İran’ın petrokimya endüstrisine yeni yaptırımlar uygulamaya başladıklarını açıklamıştı. Yaptırım listesinde İran Devrim Muhafızları’na verdiği mali destekten dolayı ülkenin en büyük petrokimya grubu olan İran Körfez Petrokimya Endüstrisi Şirketi de var.

ABD, İran’a maksimum baskı politikası kapsamında çeşitli ekonomik yaptırımlar uyguluyor ve yaptırımların hedefindeki şirketlerin mal varlıklarını dondurarak ABD kurumları ve bireylerle iş yapmasını engellemeye çalışıyor.