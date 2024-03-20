Başbakan'ın hareketi infial yarattı! Kadın muhabiri kameralar önünde itti, özür dilemeyi reddetti

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Dün başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısı çıkışı bir grup gazetecinin sorularını cevaplayan Başbakan Rama, Syri TV muhabiri Ambrozia Meta'nın eski ABD başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı bir yatırım projesini sormasına öfkelendi.

Kameralar önünde muhabiri iterek gazetecilerin arasından ayrılan Başbakanın hareketi sosyal medyada büyük öfkeye yol açtı.

Olayın görüntüleri sosyal medya platformu X'te yayınlandıktan sonra kısa süre içinde 150 binden fazla görüntüleme aldı ve viral hale geldi.





A disgusting, yet no surprising gesture of #Albania PM, @ediramaal harassing a female journalist today. pic.twitter.com/0DFuUOzDwX — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) March 19, 2024

MUHABİR KONUŞTU: ONA 'BANA BİR DAHA DOKUNMA' DEDİM

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Arnavut televizyon kanalı Syri TV'de çalışan Ambrozia Meta olay sonrası yaptığı açıklamada, Başbakan'a Sazan adasındaki yatırım projesi ile ilgili bir soru sorduğunu onun da eliyle yüzüne dokunduğunu söyleyerek "Ona 'Bir daha bana dokunma' dedim, hepsi bu. Başbakanının kamu yararını ilgilendiren konularda konuşurken kendisini kontrol edememesine üzüldüm. Başbakan Rama gazetecilere karşı tavrını artık fiziksel temasla gösteriyor" dedi.



SafeJournalists Network, Rama'nın hareketini 'kabul edilemez ve endişe verici' olarak nitelendirerek Başbakan'ı özür dilemeye çağırdı.

Eski Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, ise Rama'yı 'kadın düşmanı' olarak nitelendirirken olayın 'vahşi ve çirkin bir eylem' olduğunu söyledi.





Apologies?!



Apologies following a completely abhorring lie while everything is in video and a dozen of journalists, and cameramans as well are eyewitnesses of the simple truth that not only there was anything near to an agression, but all questions were answered patiently… pic.twitter.com/iqH3xE7SMl — Edi Rama (@ediramaal) March 19, 2024

ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

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Tepki yağan görüntüler sonrası resmi X hesabından açıklama yapan Başbakan Rama özür dilemeyi reddetti ve 'fiziksel saldırganlık' iddialarını reddetti.

Gazetecilerin tüm sorularını sabırla cevapladığını vurgulayan Rama, "Özür dilemek mi? Dileyecek özrüm olmadığı gibi basını küçümseyen lider nitelemesini de reddediyorum. Uzun yıllardır hiçbir gazeteciyle hararetli bir tartışmaya girmedim. Aksine, hepsine tüm soruları yanıtlamaya hazır olduğumu gösteriyorum" ifadelerini kullandı.