Barış için Türkiye bir kez daha devrede... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021'in Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

İki tarafında kesin zafere ulaşamadığı bir aşamada devam eden savaşa diplomatik çözüm için Türkiye bir kez daha hamle yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, 'Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız' ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde yaptığı çağrı dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

2 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı yüzbinlerce hayata mal oldu. Savaşın sona ermesi için pek çok diplomatik hamle yapıldı. Bu çabada aslan payı ise Türkiye'nin oldu. İstanbul'da tarafları bir araya getiren Türkiye akan kana son vermek için pek çok girişimde bulundu.

Newsweek 'Türkiye, Ukrayna-Rusya Barış Müzakerelerinin Yeni Turuna Ev Sahipliği Yapmayı Teklif Ediyor' manşetini attı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus işgalinin başlamasından iki yılı aşkın bir süre sonra Ukrayna-Rusya barış müzakerelerinin yeni turuna ev sahipliği yapmayı teklif etti' denildi.

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Kviv Independent 'Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapmayı teklif ediyor' başlıklı haberinde 'Hem Moskova hem de Kiev ile yakın bağlarını sürdüren Ankara, kendisini savaşta arabulucu olarak konumlandırmaya çalıştı' yorumuna yer verdi.

CNN YUNANİSTAN: ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİYE ŞANS VERME ÇAĞRISI

CNN Yunanistan 'Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya diplomasiye şans verme çağrısı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Erdoğan'ın 'Savaşı adil ve kalıcı bir barışla sona erdirmek için diplomasi ve diyaloga şans verilmesi gerektiği görüşünü savunuyorum. Bu hedefe ulaşmak için tüm diplomatik kanalların azami ölçüde kullanılması son derece önemlidir' sözleri öne çıkarıldı.

BNN bu gelişmeyi 'Erdoğan, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Türkiye'nin Arabulucu Olmasını Önerdi' başlığı ile duyurdu.

Haberde 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapma teklifi yeni bir gelişme değil. Tarihsel olarak Ankara, bölgesel anlaşmazlıkların çözümüne yönelik diplomatik çabalarda önemli bir rol oynamıştır' denildi.

APA: TÜRKİYE MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR

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Azerbaycan merkezli APA 'Türkiye cumhurbaşkanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi' dedi.

Bir başka Azeri haber platformu Azerbaycan 24 haberinde 'Ankara, çatışmanın başlamasına bir aydan az bir süre kalmışken raydan çıkan müzakere turunun ardından defalarca arabulucu olarak hareket etmeye çalıştı' ifadesine yer verdi.

Pek çok haber platformu Erdoğan'ın iki lider ile de yakın ilişkisi olduğuna dikkat çekiyor...

INDEPENDENT: ERDOĞAN ADİL VE KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran Independent 'Erdoğan, Ukrayna'daki savaşa 'adil ve kalıcı çözüm' çağrısında bulundu' başlığını attı.

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İran merkezli IFP 'Türkiye, Rusya-Ukrayna Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır Olduğunu Söyledi' manşeti ile çıktı.

Interfax Ukrayna 'Erdoğan, Rusya-Ukrayna diyalogunu kurmaya hazır olduğunu duyurdu' başlığını tercih etti.

Ermenistan merkezli Radar 'Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da görüşme yapılmasını önerdi' manşetini attı

Euromaidan Press 'Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye cumhurbaşkanı, savaşa barışçıl bir çözüme ve tüm Ukraynalı mahkumların ve sınır dışı edilenlerin geri dönüşüne desteğini ifade etti' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın iki yıl önce başlayan işgalinde şimdiye kadar 31 bin asker kaybettiklerini açıklamıştı.

ORTADOĞU BASINI LAVROV ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Al Monitor ise Lavrov'un Türkiye ziyaretine dikkat çekti ve 'Erdoğan Rusya ile yeni bir Karadeniz mekanizması arayışındayken Lavrov Türkiye'yi ziyaret edecek' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Haberde 'Türkiye cumhurbaşkanı, üst düzey Rus diplomatın ziyareti öncesinde yeni bir güvenlik düzenlemesi oluşturma çabalarını açıkladı' denildi.

Katar merkezli Al Jazeera ise 'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretine hazırlanırken Cuma günü Türkiye'ye gidecek' dedi.