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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Kızıldeniz'de skandal hata: Alman savaş gemisi ABD iHA'sına ateş açtı

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#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Kızıldenizde skandal hata: Alman savaş gemisi ABD iHAsına ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 08:34

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Kızıldeniz'deki çatışmaya dün resmen müdahil olan Almanya'nın imza attığı skandal saatler sonra ortaya çıktı. Alman kaynaklar dün savaş gemisinin Husi İHA'larını vurduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan saatler sonra söz konusu İHA'nın ABD'ye ait olduğu, Alman savaş gemisinin yanlışlıkla ABD İHA'sına saldırdığı ortaya çıktı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Alman gemisi ABD İHA'sını vurdu

Dün, Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman firkateyninin ilk Husi saldırısını püskürttüğü açıklanmış, DPA kaynaklarına göre, AB'nin deniz taşımacılığını koruma misyonu kapsamında Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman donanması Hessen firkateyni, İran destekli Husi milislerinin Yemen'deki saldırısını ilk kez püskürtmüş, kaynaklar, geminin Salı gecesi iki düşman hedefine başarıyla saldırdığını söylemişti.


Bu açıklamadan saatler sonra Alman gemisinin imza attığı hata ortaya çıktı. CNN International'de yer alan habere göre, Alman gemisinin Husi drone'u zannederek saldırdığı hava aracı ABD'ye ait çıktı.


Olaya aşina bir ABD savunma yetkilisi, Alman savaş gemisinin Husilere ait bir İHA'ya ateş açtığını düşündüğünü ancak bunun ABD'ye ait bir İHA olduğu ortaya çıktığını söyledi. Yetkili, firkateynin ABD insansız hava aracına hangi silahla ateş açtığının belirsiz olduğunu söyledi.


Alman ordusunun açıklamasında ABD insansız hava aracına yanlışlıkla ateş açılmasından söz edilmiyordu.

Suriye devlet televizyonu: Şam yakınlarında patlamalar duyuldu

Devlet medyasına göre çarşamba gecesi Şam yakınlarında patlamalar duyuldu ve ayrıca hava savunmasının başkentin yakınındaki 'düşman hedeflerinin durdurulduğu' bildirildi.


Lübnan televizyonu Al Maydeen de çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'ın Sayeda Zainab mahallesinde büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.

ABD, karadan teslimatın giderek zorlaşması nedeniyle Gazze'ye havadan yardım göndermeyi düşünüyor

Amerikalı bir yetkili, yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin, karadan teslimatın giderek zorlaşması nedeniyle ABD askeri uçaklarından Gazze'ye yardım göndermeyi düşündüğünü söyledi.


İlk olarak ABD'nin havadan yardım yapmayı düşündüğünü bildiren Axios haber sitesi, ABD'li yetkililerin böyle bir eylemin pek etkili olmayacağını ve büyük miktardaki yardımın yalnızca kara yoluyla taşınabileceğini kabul ettiklerini aktarmıştı.

Uluslararası Af Örgütü başkanı Avrupa Birliği'nden UNRWA'ya 'gecikmeden' fon sağlama çağrısında bulundu

Uluslararası Af Örgütü genel sekreteri Agnes Callamard, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'e bir yazı yazarak AB'yi BM'nin Filistinli mültecilere yönelik kuruluşu UNRWA'ya "gecikmeden" fon sağlamaya devam etmeye çağırdı.

İsrail basını dünyaya duyurdu: Gazze'nin kuzeyine dönüş, ateşkes müzakerelerinin önünde hala engel
İsrail basını dünyaya duyurdu: Gazzenin kuzeyine dönüş, ateşkes müzakerelerinin önünde hala engel

İsrail devlet televizyonu KAN, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün "hala çözülmemiş meselelerden biri olduğu" ifade edildi. Haberde bunun ateşkes müzakerelerinin önünde hala engel teşkil ettiği bilgisine yer verildi.

Avrupa Parlamentosu'ndan İsrail protestosu

Avrupa Parlamentosu’nun İsveçli milletvekili Abir Al-Sahlani, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını bir eliyle ağzını kapatarak diğer kırmızıya boyadığı diğer elini de havaya kaldırarak protesto etti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineAlman gemisi ABD İHA'sını vurdu
timelineSuriye devlet televizyonu: Şam yakınlarında patlamalar duyuldu
timelineABD, karadan teslimatın giderek zorlaşması nedeniyle Gazze'ye havadan yardım göndermeyi düşünüyor
timelineUluslararası Af Örgütü başkanı Avrupa Birliği'nden UNRWA'ya 'gecikmeden' fon sağlama çağrısında bulundu
timelineİsrail basını dünyaya duyurdu: Gazze'nin kuzeyine dönüş, ateşkes müzakerelerinin önünde hala engel
timelineAvrupa Parlamentosu'ndan İsrail protestosu
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#İsrail#Gazze#Dünya

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