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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Dün, Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman firkateyninin ilk Husi saldırısını püskürttüğü açıklanmış, DPA kaynaklarına göre, AB'nin deniz taşımacılığını koruma misyonu kapsamında Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman donanması Hessen firkateyni, İran destekli Husi milislerinin Yemen'deki saldırısını ilk kez püskürtmüş, kaynaklar, geminin Salı gecesi iki düşman hedefine başarıyla saldırdığını söylemişti.
Bu açıklamadan saatler sonra Alman gemisinin imza attığı hata ortaya çıktı. CNN International'de yer alan habere göre, Alman gemisinin Husi drone'u zannederek saldırdığı hava aracı ABD'ye ait çıktı.
Olaya aşina bir ABD savunma yetkilisi, Alman savaş gemisinin Husilere ait bir İHA'ya ateş açtığını düşündüğünü ancak bunun ABD'ye ait bir İHA olduğu ortaya çıktığını söyledi. Yetkili, firkateynin ABD insansız hava aracına hangi silahla ateş açtığının belirsiz olduğunu söyledi.
Alman ordusunun açıklamasında ABD insansız hava aracına yanlışlıkla ateş açılmasından söz edilmiyordu.
Devlet medyasına göre çarşamba gecesi Şam yakınlarında patlamalar duyuldu ve ayrıca hava savunmasının başkentin yakınındaki 'düşman hedeflerinin durdurulduğu' bildirildi.
Lübnan televizyonu Al Maydeen de çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'ın Sayeda Zainab mahallesinde büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.
Amerikalı bir yetkili, yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin, karadan teslimatın giderek zorlaşması nedeniyle ABD askeri uçaklarından Gazze'ye yardım göndermeyi düşündüğünü söyledi.
İlk olarak ABD'nin havadan yardım yapmayı düşündüğünü bildiren Axios haber sitesi, ABD'li yetkililerin böyle bir eylemin pek etkili olmayacağını ve büyük miktardaki yardımın yalnızca kara yoluyla taşınabileceğini kabul ettiklerini aktarmıştı.
Uluslararası Af Örgütü genel sekreteri Agnes Callamard, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'e bir yazı yazarak AB'yi BM'nin Filistinli mültecilere yönelik kuruluşu UNRWA'ya "gecikmeden" fon sağlamaya devam etmeye çağırdı.
İsrail devlet televizyonu KAN, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün "hala çözülmemiş meselelerden biri olduğu" ifade edildi. Haberde bunun ateşkes müzakerelerinin önünde hala engel teşkil ettiği bilgisine yer verildi.
Avrupa Parlamentosu’nun İsveçli milletvekili Abir Al-Sahlani, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını bir eliyle ağzını kapatarak diğer kırmızıya boyadığı diğer elini de havaya kaldırarak protesto etti.