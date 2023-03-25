Bakhmut'tan beklenen haber geldi! Savaşta durum dengelendi...

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı birinci yılını geride bıraktı. Geçtiğimiz bir aydır dünyadaki tüm gözler Ukrayna için direnişin yeni sembolü haline gelen Bakhmut kentine çevrilmiş durumda.

Rusya kritik kenti ele geçirmek için neredeyse tüm gücünü seferber ederken Ukrayna savaşta rollerin değiştiğine işaret etti ve karşı bir saldırının sinyalini verdi.



"BAKHMUT'TA SAVAŞ DENGELENDİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, bugün yaptığı açıklama ile Rusya’nın aylardır ele geçirmeye çalıştığı Ukrayna kenti Bakhmut’taki savaşın “dengelendiğini” duyurdu.

Valerii Zaluzhnyi, Ukrayna güçlerinin “müthiş gayretinin” Rusya’nın kenti ele geçirmesini önlediğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı da Rusya'nın Doğu Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut kentine yönelik saldırısının "büyük ölçüde durduğunu" duyurdu.



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İşgalden önce Bakhmut’ta 70 bin dolayında kişi yaşıyordu, ancak şimdi birkaç bin kişi kaldı.

Bakhmut savaşı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının en uzun ve en kanlısı oldu . Geçtiğimiz günlerde Batılı yetkililer, geçen yazdan bu yana Bahmut’ta 20 ila 30 bin Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını söylemişti. Son dönemde önemli kazanımlar elde edemeyen Moskova, Bakhmut’u almaya istekli.

Askeri uzmanlar buna karşın Bahmut’un çok büyük bir stratejik önemi olmadığını ve kentin şu anda bin sembol haline geldiğini vurguluyor.

General Zaluzhnyi, “Ukrayna’nın cephelerindeki durumda en zorlusu Bakhmut yönü, savunma güçlerinin müthiş güçleri sayesinde durumu dengelemeyi başarıyoruz” dedi.



Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sirski de Bahmut yakınlarındaki Rus güçlerinin “tükendiğini” söylemişti.

Sirski, Rusya’nın “asker ve malzeme kaybına karşın Bakhmut’u alma umudundan vazgeçmediğini, ancak önemli güç kaybına uğradıklarını” eklemişti.

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de Bakhmut yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etmişti.



Wagner grubu Bakhmut’taki Rus saldırısının odak noktasında. Şirketin kurucusu Yevgeni Prigozin, kentin alınması için uğraşıyor Ancak İngiltere Savunma Bakanlığı, Bakhmut’taki durumun Wagner ve Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerilim nedeniyle kötüleşmiş olabileceğini söylüyor.



RUSYA YÖN MÜ DEĞİŞTİRİYOR?

Öte yandan Rusya'nın Bakhmut çevresinden gelen son haberler sonrası Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.



İngiliz Savunma Bakanlığı Moskova'nın operasyonlarının odağını Bakhmut'un güneyindeki Avdiivka kasabasına ve şehrin kuzeyinde yer alan Kremina-Svatove bölgesine kaydırdığını iddia etti.

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, dün Rusya'nın Ukrayna'nın ilhak ettiği bölgelerinin çevresinde askerden arındırılmış tampon bölgeler oluşturmak istediğini ve bu tür bölgelerin kurulamaması durumunda Ukrayna'nın daha derinlerine inmeleri gerekebileceğini söylemişti.



Medvedev açıklamasında Rusya'nın kararlılığına vurgu yaparak'Bu enfeksiyonu bitirmek için Kiev'e gitmeniz gerekiyorsa Kiev'e, Lviv'e gitmeniz gerekiyorsa, Lviv'e kadar gideriz.' ifadelerini kullandı.