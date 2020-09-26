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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 00:12 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, dost Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında da Çavuşoğlu'nun mesajı alıntılanarak, "Dost ülke Türkiye’ye teşekkür ederiz." mesajı paylaşıldı.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirilmişti. Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edilmişti.

Ukraynada askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var
Ukrayna'da askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var
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