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Dünya
DHA-AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 25.09.2020 - 22:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ukrayna'da askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var

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Son dakika haberi... Ukraynanın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, en az 22 kişi yaşamını yitirdi.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirildi.

Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın bölgeye gideceği bildirildi.

Son dakika haberi: Ukraynada askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberi: Ukraynada askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var

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