Bahreyn, Lübnan Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanıdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hükümetten 5 kritik çalışma EYT için yeni formülHükümetten 5 kritik çalışma! EYT için yeni formül#Dar Gelirli
Balotelliden flaş açıklamalar Yaptığı cahillikti, sadece Fatih Terimi...Balotelli'den flaş açıklamalar! 'Yaptığı cahillikti, sadece Fatih Terim'i...'#Mario Balotelli
Huzurlarınızda ölümsüz kadınHuzurlarınızda 'ölümsüz' kadın#Henrietta Lacks
Zulal böyle faka bastı Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktıZulal böyle faka bastı! Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktı#Zulal Atalay Laçin
İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Yeni kriz kapıda ABD süre verdi, Rusya cevap veririz dedi...Yeni kriz kapıda! ABD süre verdi, Rusya 'cevap veririz' dedi...#Rusya
Otomotivde neler oluyor Kayıp yüzde 50Otomotivde neler oluyor? Kayıp yüzde 50!#Çip Krizi
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
AKM, Erdoğanın bu sözleriyle açıldı: Asırlar boyunca ayakta kalacakAKM, Erdoğan'ın bu sözleriyle açıldı: Asırlar boyunca ayakta kalacak#Atatürk Kültür Merkezi
Kıtlık ekonomisi büyüyor: Hangi ülkede ne YOK'Kıtlık ekonomisi' büyüyor: Hangi ülkede ne YOK?#İklim Krizi
Fransızlar harekete geçti 15 milyon Euro...Fransızlar harekete geçti! 15 milyon Euro...#Beşiktaş
Zayıflamak isterken ünlü olunca...Zayıflamak isterken ünlü olunca...#Estetik Doktoru
Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'#Yolca Evcimik
AK Partide seçim sunumu Erdoğan hazırlanın dediAK Parti'de seçim sunumu! Erdoğan 'hazırlanın' dedi#AK Parti
Çirkin Kral’ın güzellik kraliçesi eşi 'Çirkin Kral’ın güzellik kraliçesi eşi'#Nebahat Çehre
HABERLERDünya Haberleri

Bahreyn, Lübnan Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanıdı

#Bahreyn#Lübnan #Dünya
Bahreyn, Lübnan Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanıdı

Bahreyn, Lübnanlı yetkililerin son dönemdeki açıklamaları nedeniyle Manama'daki Lübnan Büyükelçisinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Haberin Devamı

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları nedeniyle yaşanan "büyükelçi krizi" büyümeye devam ediyor. Bahreyn, Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan'dan sonra, Lübnan Büyükelçisinin ülkesine geri dönmesini isteyen ikinci ülke oldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Lübnanlı yetkililerin kabul edilemez ve olumsuz tavır ve açıklamaları nedeniyle Lübnan Büyükelçisi Milad Hanna Nemmur'dan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, Bahreyn'de ikamet eden Lübnanlıları etkilemeyeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan dün, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın 48 saat içinde ülkesine dönmesini istemiş ayrıca Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi istişare için geri çağırmış ve Lübnan'dan tüm ithalatı da durdurmuştu.

RİYAD'A YEMEN SUÇLAMASI

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

Haberin Devamı

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

İlgili Haberler:

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadınGizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldiCristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahreyn#Lübnan #Dünya

BAKMADAN GEÇME!

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi