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Baba Vanga yıllar önce uyarmıştı... İngiliz basınından çarpıcı iddia: 2024 kehaneti gerçek oldu

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#Baba Vanga#Bulgaristan#Dünya
Baba Vanga yıllar önce uyarmıştı... İngiliz basınından çarpıcı iddia: 2024 kehaneti gerçek oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 10:10

Baba Vanga olarak bilinen kör mistik, takipçilerinin çoğu tarafından 16. yüzyıl kahini Nostradamus ile eş kabul ediliyor. 1911 doğumlu Bulgar mistik Vangeliya Pandeva Gushterova, daha önce Rus denizaltısı Kursk'un batacağını tahmin etmişti. Rusya'dan gelen haber sonrası Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri bir kez gündem oldu...

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11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını bildiği iddia edilen Bulgar Kahin, Baba Vanga yeniden dünya gündeminde.

Rusya'dan gelen korkunç haber sonrası Baba Vanga'nın 2024 kehaneti bir kez gündem oldu.

İngiliz Metro gazetesi 'Baba Vanga'nın 2024 için ürkütücü kehanetleri gerçekleşiyor' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Ölümünün üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen Baba Vanga'nın 2024 yılına dair öngörüleri gerçekleşecek gibi görünüyor' denildi.

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Baba Vanga'nın içinde bulunduğumuz yıl için pek çok tahminde bulunduğunu hatırlatan İngiliz gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Bu yıl şu ana kadar onun diğer tahminleri de gerçekleşiyor: Avrupa'ya yönelik terörist saldırılar, siber saldırılarda artış ve tıbbi ve teknolojik atılımlar.'

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Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başketi Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını hatırlatan Metro 'Baba Vanga, Avrupa'nın 2024'te terör saldırılarını artırmaya hazır olduğu konusunda uyardı.  Ve Moskova'daki Crocus Belediye Binası'na yapılan son saldırı, onun haklı olduğuna dair işaretler veriyor gibi görünüyor' dedi.

Baba Vanga'nın siber saldırılarda da artış yaşanmasını beklediğini hatırlatan Metro '2023'te çok sayıda hükümet kapsamlı siber saldırılara maruz kaldı ve 2024'te teknoloji sorunları şimdiden dünyayı sarstı' dedi.

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Bulgar mistik elektrik şebekeleri ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacaklarını belirtiyor.

Vanga'nın, Alzheimer ve kanser gibi tedavi edilemeyen hastalıklara yönelik yeni tedavilerin yanı sıra tıp ve teknolojide daha fazla ilerleme kaydedileceğini söylediği de sıkça dile getirilen iddialar arasında.

BAZI ÖNGÖRÜLERİ DOĞRU ÇIKMIŞTI

Kör mistik, yaptığı öngörüden sonra Rus denizaltısı Kursk'un 2000 yılında batmasıyla Dünya çapında öne çıkmıştı. Ölümünden önce Baba Vanga, Kursk'ta birçok insanın sel felaketinden etkileneceği konusunda uyarılar yapmıştı.

Baba Vanga'nın 2008'de Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesini öngördüğü de söyleniyor.

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#Baba Vanga#Bulgaristan#Dünya

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