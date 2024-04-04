İran 'İsrail tokat yiyecek' dedi, IDF yedek askerleri göreve çağırdı

İran lideri Ali Hamaney'den İsrail'e yeni bir tehdit geldi. Rejime yakınlığı ile bilinen Tehran Times Hamaney'in açıklamalarını 'İsrail suratına tokat yiyecek' manşeti ile dünyaya duyurdu. Haberde 'Hamaney İsrail'in bu iğrenç suçtan dolayı "yüzüne bir tokat" yiyeceğini açıkladı' denildi.





Hamaney, 'Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisi devam edecek ve bu rejim çöküşe yaklaşacak' dedi. İran'dan gelen tehditlerin ardından İsrail ordusu alarma geçti. Al Jazeera'da yer alan habere göre, yeni tedbirler alan İsrail, Şam'daki İran misyonuna saldırının ardından yedekleri göreve çağırdı.

Haberde 'Bu, İsrail'in Şam'daki İran misyonuna aralarında üst düzey bir Devrim Muhafızları komutanının da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldüren hava saldırılarının ardından İranlılardan bir tür misilleme saldırısı beklediği bir dönemde geldi' denildi.





Al Jazeera haberinde 'İsrail ordusunun bir değerlendirme sonrasında hava savunma sistemlerini güçlendirmeye karar verdiğini, bunun da yedekleri çağıracağı anlamına geldiğini öğreniyoruz' yoruma yer verdi.