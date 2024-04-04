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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İran lideri Ali Hamaney'den İsrail'e yeni bir tehdit geldi. Rejime yakınlığı ile bilinen Tehran Times Hamaney'in açıklamalarını 'İsrail suratına tokat yiyecek' manşeti ile dünyaya duyurdu. Haberde 'Hamaney İsrail'in bu iğrenç suçtan dolayı "yüzüne bir tokat" yiyeceğini açıkladı' denildi.
Hamaney, 'Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisi devam edecek ve bu rejim çöküşe yaklaşacak' dedi. İran'dan gelen tehditlerin ardından İsrail ordusu alarma geçti. Al Jazeera'da yer alan habere göre, yeni tedbirler alan İsrail, Şam'daki İran misyonuna saldırının ardından yedekleri göreve çağırdı.
Haberde 'Bu, İsrail'in Şam'daki İran misyonuna aralarında üst düzey bir Devrim Muhafızları komutanının da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldüren hava saldırılarının ardından İranlılardan bir tür misilleme saldırısı beklediği bir dönemde geldi' denildi.
Al Jazeera haberinde 'İsrail ordusunun bir değerlendirme sonrasında hava savunma sistemlerini güçlendirmeye karar verdiğini, bunun da yedekleri çağıracağı anlamına geldiğini öğreniyoruz' yoruma yer verdi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu yedi insani yardım görevlisinin Gazze'de İsrail güçleri tarafından öldürülmesi nedeniyle "öfkesini dile getirdiğini" söyledi.
Austin, Gazze'deki yardım çalışanlarını ve Filistinli sivilleri koruma "ihtiyacını vurguladığını" ve Gallant'ı, bir BM uzmanı tarafından muhtemelen "kasıtlı" olarak tanımlanan cinayetlerle ilgili hızlı ve şeffaf bir soruşturma sağlamaya çağırdığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Filistin devleti sorununun "Birleşmiş Milletler'de değil" "doğrudan müzakerelerle" belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Filistin Yönetimi'nin (PA) BM'ye tam üyelik konusunda oylama yapılması yönündeki baskısıyla ilgili bir soruya yanıt olarak konuşan Miller, ABD'nin Filistin devleti meselesine ilişkin önerilen BM Güvenlik Konseyi oylaması sırasında vetosunu kullanıp kullanmayacağını doğrudan söylemedi. PA bu ay gerçekleşmesini görmek istiyor.
Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki evlere gece boyunca düzenlediği bombalı saldırılarda en az sekiz kişi öldü.
ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füze ve iki hava insansız hava aracını yakalayıp imha ettiğini söyledi.
BM'nin insan hakları ve terörle mücadele özel raportörü Ben Saul, İsrail ordusunun her küçük Hamas görevlisi için 15 veya 20 Filistinliyi öldürmenin savaş suçu teşkil edebileceğine karar verdiği yönündeki haberlerin savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.
Saul, sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Eğer doğruysa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çoğu, orantısız saldırılar düzenlemek anlamına gelen savaş suçunu oluşturur" dedi.