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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Ortadoğu'da tansiyon zirvede! Hamaney 'İsrail tokat yiyecek' dedi, IDF alarma geçti: Yedek askerler göreve çağrıldı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#İran#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Ortadoğuda tansiyon zirvede Hamaney İsrail tokat yiyecek dedi, IDF alarma geçti: Yedek askerler göreve çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 08:37

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise İran'ın atacağı adıma kilitlenmiş durumda. İsrail'in Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan yeni bir tehdit geldi. İran lideri Hamaney, 'İsrail tokat yiyecek' diyerek saldırının cevapsız kalmayacağını ilan etti. Saldırı bekleyen IDF ise adeta alarma geçmiş durumda. Yedek askerleri göreve çağıran ordu,  hava savunma sistemlerini güçlendirmeye karar verdi. Bu da İsrail'in misillemeyi bir hava saldırısı olarak beklediğini gözler önüne serdi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İran 'İsrail tokat yiyecek' dedi, IDF yedek askerleri göreve çağırdı

İran lideri Ali Hamaney'den İsrail'e yeni bir tehdit geldi. Rejime yakınlığı ile bilinen Tehran Times Hamaney'in açıklamalarını 'İsrail suratına tokat yiyecek' manşeti ile dünyaya duyurdu. Haberde 'Hamaney İsrail'in bu iğrenç suçtan dolayı "yüzüne bir tokat" yiyeceğini açıkladı' denildi.


Hamaney, 'Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisi devam edecek ve bu rejim çöküşe yaklaşacak' dedi. İran'dan gelen tehditlerin ardından İsrail ordusu alarma geçti. Al Jazeera'da yer alan habere göre, yeni tedbirler alan İsrail, Şam'daki İran misyonuna saldırının ardından yedekleri göreve çağırdı.

Haberde 'Bu, İsrail'in Şam'daki İran misyonuna aralarında üst düzey bir Devrim Muhafızları komutanının da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldüren hava saldırılarının ardından İranlılardan bir tür misilleme saldırısı beklediği bir dönemde geldi' denildi.


Al Jazeera haberinde 'İsrail ordusunun bir değerlendirme sonrasında hava savunma sistemlerini güçlendirmeye karar verdiğini, bunun da yedekleri çağıracağı anlamına geldiğini öğreniyoruz' yoruma yer verdi.

ABD Savunma şefi İsrailli mevkidaşına, yardım çalışanlarını öldürenlerin 'hesap vermesi' gerektiğini söyledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu yedi insani yardım görevlisinin Gazze'de İsrail güçleri tarafından öldürülmesi nedeniyle "öfkesini dile getirdiğini" söyledi.


Austin, Gazze'deki yardım çalışanlarını ve Filistinli sivilleri koruma "ihtiyacını vurguladığını" ve Gallant'ı, bir BM uzmanı tarafından muhtemelen "kasıtlı" olarak tanımlanan cinayetlerle ilgili hızlı ve şeffaf bir soruşturma sağlamaya çağırdığını söyledi.

Sözcü, ABD'nin Filistin'in BM'ye tam üyelik hedefini desteklemeyeceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Filistin devleti sorununun "Birleşmiş Milletler'de değil" "doğrudan müzakerelerle" belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Yönetimi'nin (PA) BM'ye tam üyelik konusunda oylama yapılması yönündeki baskısıyla ilgili bir soruya yanıt olarak konuşan Miller, ABD'nin Filistin devleti meselesine ilişkin önerilen BM Güvenlik Konseyi oylaması sırasında vetosunu kullanıp kullanmayacağını doğrudan söylemedi. PA bu ay gerçekleşmesini görmek istiyor.

Refah bombalamalarında ölü sayısı 8'e çıktı

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki evlere gece boyunca düzenlediği bombalı saldırılarda en az sekiz kişi öldü.

ABD ordusu, Husilerin Kızıldeniz'deki balistik füze ve insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füze ve iki hava insansız hava aracını yakalayıp imha ettiğini söyledi.

BM uzmanı: İsrail yapay zeka sistemiyle 'orantısız saldırılar' yaparak savaş suçu işliyor olabilir

BM'nin insan hakları ve terörle mücadele özel raportörü Ben Saul, İsrail ordusunun her küçük Hamas görevlisi için 15 veya 20 Filistinliyi öldürmenin savaş suçu teşkil edebileceğine karar verdiği yönündeki haberlerin savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.


Saul, sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Eğer doğruysa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çoğu, orantısız saldırılar düzenlemek anlamına gelen savaş suçunu oluşturur" dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİran 'İsrail tokat yiyecek' dedi, IDF yedek askerleri göreve çağırdı
timelineABD Savunma şefi İsrailli mevkidaşına, yardım çalışanlarını öldürenlerin 'hesap vermesi' gerektiğini söyledi
timelineSözcü, ABD'nin Filistin'in BM'ye tam üyelik hedefini desteklemeyeceğini söyledi
timelineRefah bombalamalarında ölü sayısı 8'e çıktı
timelineABD ordusu, Husilerin Kızıldeniz'deki balistik füze ve insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı
timelineBM uzmanı: İsrail yapay zeka sistemiyle 'orantısız saldırılar' yaparak savaş suçu işliyor olabilir
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#İsrail#İran#Gazze

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