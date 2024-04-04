İsrail konvoy katliamı için özür diledi: Yanlış hesap yaptık

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Halevi, yedi yardım görevlisinin ölümüne yol açan ölümcül İsrail saldırısının ‘karmaşık koşullardaki yanlış hesaplamalar’ sonucu yaşandığını belirtirken “Böyle olmaması gerekirdi” ifadesini kullandı. 7 Ekim’den bu yana çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 33 bine yakın Filistinli sivili öldüren İsrail ordusunun yardım konvoyu saldırısı sonrası Tel Aviv’e yönelik tepkiler artmıştı.

KURALSIZLIK KURAL OLMUŞ

Öte yandan İsrailli Haaretz gazetesi, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde yardım kuruluşu çalışanlarına gerçekleştirilen saldırının sebeplerini ortaya koydu. Olayın arkasında ordudaki disiplin eksikliği olduğunu ifade eden kaynaklar, subayların yasaları ve prosedürleri ihlal eden faaliyetlerde bulunduğunu ve ‘Gazze’de herkes kendi kuralını kendi koyar’ anlayışının benimsendiğini, herkesin istediğini yaptığını kaydetti.

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İŞTE İSRAİL’İN KATLETTİĞİ O YARDIM EKİBİ

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Deyr el-Belah bölgesinde iki gün önce düzenlediği saldırıda ölen World Central Kitchen çalışanlarının kimlikleri belli oldu.

◊ İngiliz James Henderson (33) eski bir deniz kuvvetleri personeliydi. 27 Mart’ta girdiği Gazze’den pazartesi günü ayrılmayı planladığı biliniyordu.

◊ İngiliz John Chapman (57) eski bir deniz kuvvetleri mensubuydu. İki çocuk babasıydı.

◊ İngiliz James Kirby (33) ekipte güvenlik personeli olarak görev alıyordu.

◊ Amerikan-Kanada vatandaşı Jacob Flickinger (33), Polonya uyruklu Damian Sobol (35), Filistinli Seyfeddin Issam Ayad Abutaha (25) ve Avustralyalı 44 yaşındaki Lalzawmi ‘Zomi’ Frankcom da hayatını kaybedenler arasında.

‘KAZA OLDUĞUNA İNANMAK ZOR’

Diğer yandan bir dönem İngiliz ordusunda topçu subayı ve mühimmat uzmanı olarak görev yapan Chris Cobb-Smith, olay yerindeki görüntülerde araçta görülen ağır hasarın bilinçli şekilde yapıldığını söyledi. Trajik olayın bir kaza olduğuna “inanmanın zor” olduğunu söyleyen Smith, kapsamlı bir analiz için olay yerindeki füze parçalarının incelenmesi gerektiğini belirtti. Hedef alınan yardım kuruluşunun direktörü Erin Gore da saldırının “hedef alınarak” yapıldığını düşünüyor. Öte yandan WCK çalışanlarından bazılarının naaşlarının Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafına ulaştığı bildirildi.