Yüzünü parçalayan ayıdan kebap yapıp yedi! Dünya gazetelerine haber olan akılalmaz intikam

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42 yaşındaki Pär Sundström ve 14 yaşındaki oğlu Evert geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Ljusdal kasabası yakınlarındaki ormanda avlanmaya çıktılar ancak onları bekleyen kötü bir sürpriz vardı.

BABANIN YÜZÜNÜ PARÇALADI, OĞLUNUN KOLUNU ISIRDI

Baba oğlun farkına varmadığı bir ayı aniden saldırarak Sundström'ü yere düşürdü, yüzünü ısırdı ve sağ yanağını kopardı. Baba müdahale etme cesaretini bulan 14 yaşındaki oğlu sayesinde kurtuldu.

Evert babasını kurtarmak için ayının kafasına var gücüyle vurdu. Bu sefer hayvan ona saldırdı ve kolunu ısırdı. Evert ayıdan kurtulmak için çaba verirken, bu babaya yere düşen tüfeğini alması için yeterli zamanı sağladı.

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Oğlunu vurmamak için dikkatli bir şekilde nişan alan Pär ayıyı vurarak öldürdü. İsveç gazetesi Aftonbladet gazetesine konuşan adam ayı öldükten sonra saldırının büyüklüğünü anladığını ve yerden yüzünün parçalarını topladığını anlattı.



AVCI ARKADAŞLARI AYIYI PARÇALAYIP BUZLUKTA SAKLADI

Uçakla hastaneye kaldırılan adam 13 saat süren bir ameliyata alındı. Doktorlar Pär'ın yanağını kurtaramadılar ancak yüzünü yeniden yapılandırmak için uyluğundan deri nakletmeyi başardılar. Evert ise kolu ve vücudundaki derin yaralar nedeni ile tedavi altına alındı.

Babanın birlikte ava çıktığı arkadaşları saldırı sonrası öldürülen ayıyı parçalayarak eti buzlukta sakladı.





Baba ve oğlun ölümden dönmesinin üzerinden 6 ay geçti, yaraları iyileşmeye devam ediyor ancak yüzü parçalanan adamın yeniden ameliyata girmesi gerekiyor.



Aftonbladet gazetesine öldürdükleri ayının etinden kebap, taco ve gulaş yapıp yediklerini anlatan Pär "Yüzümü ısıran bir ayıdan taco yapmak en büyük intikam olsa gerek" dedi.

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Pär, ayı etini koyu renkli ve lezzetli olarak değerlendirdi, pişirirken çok fazla baharat kullandıklarını söyledi.

Baba oğlun akılalmaz intikamı İsveç medyası dışında dünya basınında da dikkat çekti.



İsveç tahminen 3.000 civarında boz ayıya ev sahipliği yapıyor. Bu, Avrupa'daki en yoğun ayı popülasyonlarından biri.

Boz ayılar İsveç'in yoğun ormanlarında, dağlık bölgelerinde yaşar, meyve, somon balığı ve küçük memelerilerle beslenirler. Her ne kadar insanlardan uzak dursalar da son yıllarda yavrularının güvenliğinden korkan dişiler tarafından gerçekleştirilen birkaç ayı saldırısı kayıtlara geçti.

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İsveç gibi İskandinav ülkeleri ekosistemi korumak için ayı avlamayı yasaklıyor.