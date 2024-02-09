Rapor açıklandı, ABD şokta: 'Biden başkan yardımcısı olduğunu da, oğlunun ölüm tarihini de hatırlamıyor'

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Bir kez daha ABD başkanı olmak için seçmenden oy isteyen ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde yine ilerleyen yaşı ve akıl sağlığı ile ilgili soru işaretleri ile gündemde...



Biden'ın evindeki gizli belgeleri incelemekle görevlendirilen özel savcı Robert Hur'un hazırladığı son rapor ise tartışmalara adeta benzin döktü ve büyük bir siyasi krizi tetikledi.



İncelenen belgeler Adalet Bakanlığı dosyasında yer aldı/AP

RAPOR AÇIKLANDI: BAŞKAN YARDIMCISI OLDUĞUNU VE OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ TARİHİ HATIRLAMIYOR

Dün ABD Adalet Bakanlığı, Biden'ın 2016 yılından beri gizli belgeleri nasıl kullandığına ilişkin bir rapor yayınladı. Ancak raporda gizli belge kullanımından daha çok Biden'ın sağlık durumu öne çıktı.

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388 sayfalık raporda yer alan detaylara göre, 81 yaşındaki Biden, Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu ve 2015 yılında kanserden hayatını kaybeden oğlu Beau’nun ölüm tarihini hatırlayamıyor.

Olayı araştıran özel komisyon, Biden’ın hafızasının sorunlu olduğuna dikkati çekerek Biden’ı “iyi niyetli, zayıf bir hafızası olan yaşlı biri” olarak nitelendirdi ve başkanın yargılanmamasına karar verdi. Ancak raporda Biden'ın hafızası ile ilgili verilen detaylar muhalefete istediği malzemeyi verdi.

Beyaz Saray, Biden’ın yargılanmamasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak raporda yer alan 'yanlış ve uygunsuz' ifadelere katılmadıklarını açıkladı.



"RAPOR BAŞKANLIK İÇİN UYGUN OLMADIĞININ KANITI"

ABD gündemine bomba gibi düşen rapor sonrası, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, raporun Biden'ın başkanlık için "uygun olmadığının" kanıtı olduğunu öne sürdü ve "Gizli bilgileri yanlış kullanmaktan sorumlu tutulamayacak kadar aciz bir adam kesinlikle Oval Ofis için uygun değildir" dedi.

Trump’ın sözcüsü Karoline Leavitt ise, "Hafızası bu kadar kötüyse, ülkemizi yönetmesi için ona nasıl güvenebiliriz?” diye sordu.

" HAFIZAM ÇOK İYİ" DERKEN YENİ POT KIRDI

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Biden dün akşam yaptığı bir konuşma sonrası kendine raporla ilgili soru soran gazetecilere bağırarak cevap verdi ve “Hafızam çok iyi” dedi.

“Evet yaşlıyım ama ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bu ülkeyi tekrar ayakları üzerine kaldırdım." diyen Biden, raporda oğlunun ölümü ile ilgili detaya öfkelendi ve “Nasıl olur da bu konuyu dile getirmeye cüret edebilir? Kimsenin bana oğlumun ne zaman öldüğünü hatırlatmasına ihtiyacım yok.” ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca soruşturmanın yürütüldüğü 8-9 Ekim 2023 tarihlerinde İsrail ve Hamas savaşının başladığını hatırlatarak uluslararası bir krizi yönettiğini ve çok meşgul olduğunu söyledi ancak konuşmasının ilerleyen zamanlarında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi'yi Meksika Başkanı olarak andı.



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81 yaşındaki Biden, sık sık ilerleyen yaşı, hafıza durumu ve yaptığı gaflarla gündeme geliyor ancak bu durum Kasım ayındaki seçimler öncesi çok daha kilit bir konu haline geldi.

Daha önce sahneden çıkış yolunu bulamayıp kaybolan, boşlukla tokalaşan ve isimleri karıştıran Biden son olarak dün 2017'de vefat eden eski Almanya Şansölyesi Helmut Kohl ile 2021'de konuştuğunu iddia etmişti.



Biden'ın sağlık durumu ile ilgili rapor bugün sadece ABD değil, dünya medyasının da bir numaralı gündem maddesi oldu.



İngiliz Telegraph gazetesi Joe Biden'ın akıl sağlığı ile ilgili uzun süredir endişeler olduğunu ancak bakanlık tarafından yayınlanan raporun bir şok etkisi yarattığını yazdı.

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Gazete "Joe Biden'ın zihinsel kapasitesi bu işe uygun değil" başlıklı analizinde artık gerçeğin gizlenemeyeceğini, Biden'ın sağlık durumunun demokratlar ve ABD için büyük bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü.



"SEÇMEN DURUMU ZATEN BİLİYOR, SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEMEZ"

Forbes, Biden'ın hafızası ile ilgili raporun hemen ardından yeni bir gaf yapıp Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi'yi "Meksika'nın başkanı" olarak nitelendirdiğine dikkat çekerken Guardian gazetesi ise raporun 2024 seçimlerine etki edeceğini iddia etti.



Insider ise raporun 2024 seçimlerini etkilemeyeceğini seçmenin Biden'ın durumunu çoktan bildiğini ve Trump'ı yeniden reddetmeye hazır olduğunu yazdı.