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Dünyanın merakla beklediği Tucker Carlson röportajı yayınlandı... Putin'den 'İstanbul' vurgulu yanıt: Neden tekrar yapılmasın

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#Rusya#Putin#Dünya
Dünyanın merakla beklediği Tucker Carlson röportajı yayınlandı... Putinden İstanbul vurgulu yanıt: Neden tekrar yapılmasın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 08:49

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD’li gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Rus lider İstanbul'daki barış görüşmelerinde yaşananları anlattı.

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2 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı yüzbinlerce hayata mal oldu.

Savaşın sona ermesi için pek çok diplomatik hamle yapıldı. Bu çabada aslan payı ise Türkiye'nin oldu.

İstanbul'da tarafları bir araya getiren Türkiye akan kana son vermek için pek çok girişimde bulundu.

Rus lider Putin İstanbul'daki görüşme ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünyanın merakla beklediği Tucker Carlson röportajı yayınlandı... Putinden İstanbul vurgulu yanıt: Neden tekrar yapılmasın

ABD’li gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Putin, müzakerelerin İstanbul'da sürdüğünü sırada Ukrayna'nın anlaşmayı imzaladığını ancak 'Rusya ile savaşmanın daha iyi olduğunu' söyleyen dönemin İngiltere Başbakanı Johnson'ın baskısı altında geri adım attığını belirtti.

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Ukrayna'yı temsil eden iktidardaki partinin lideri Davyd Arakhamia'nın, İstanbul'da Ruslarla doğrudan müzakerelerin ardından anlaşmaya 'ön imza' attığını öne süren Putin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ama sonra o (Arakhamia) tüm dünyaya açıkça şunu söyledi, biz bu belgeyi imzalamaya hazırdık ama dönemin Başbakanı Bay Johnson geldi ve Rusya'yla savaşmanın daha iyi olduğunu söyleyerek bizi bunu yapmaktan caydırdı. Bu benim için çok üzücü çünkü Bay Arakhamia'nın ifadesiyle bu düşmanlıkları bir buçuk yıl önce savaşla durdurabilirdik. Bay Johnson şu anda nerede?'

Rus lider 'Ukrayna heyeti başkanının parafladığı devasa belgeyi İstanbul'da hazırladık. Maddelerin tamamına değil, bir kısmına imza atmıştı. İmzasını attı ve sonra kendisi dedi ki, biz bunu imzalamaya hazırız, savaş çoktan bitmiş olurdu' dedi.

Dünyanın merakla beklediği Tucker Carlson röportajı yayınlandı... Putinden İstanbul vurgulu yanıt: Neden tekrar yapılmasın

Putin ayrıca 'Ukrayna ile İstanbul'da imzalar atılmıştı, neden tekrar yapılmasın?' diyerek çatışmanın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulmasını istediğinin altını çizdi.

Rus lider '2014 darbesi, Moskova ve Kiev arasında çatışma kışkırttı. Savaşı başlatan Ukrayna. Rusya savaşı bitirmeye çalışıyor' dedi.

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Rusya’nın Polonya veya Letonya’ya saldırı ihtimali ile ilgili soruya Putin'in yanıtı net oldu.

Rus lider böyle bir senaryonun ancak bu ülkelerin Rusya'ya saldırması sonrası gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Dünyanın merakla beklediği Tucker Carlson röportajı yayınlandı... Putinden İstanbul vurgulu yanıt: Neden tekrar yapılmasın

ABD’nin uyguladığı yaptırım araçlarının işe yaramadığını öne süren Putin 'Kimseye saldırdığımız yok. Ukrayna’daki olaylar nasıl başladı? Devlet darbesi ve Donbass’taki çatışmalarla başladı' dedi.

Carlson yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapacağını duyurmuş ve "Amerikalıların dahil oldukları bir savaş hakkında her şeyi bilmeye hakları olduğunu" ifade etmişti.

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AB’nin Carlson’a seyahat yasağı uygulayacağı iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

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#Rusya#Putin#Dünya

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