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Aylık kazancı dudak uçuklattı! Dünya 'TikTok fenomeni' ördeği konuşuyor

#Tiktok#Ördek#Fenomen

Sosyal medya platformlarında çok takipçili hesapların bunu çeşitli yöntemlerle maddi kazanca dönüştürmesi artık alıştığımız bir durum haline geldi. Hatta zaman zaman sahipleri tarafından fotoğraf ve videoları paylaşılan kedi-köpeklerin de fenomen olmasına alıştık. Ancak fenomen ördek 'Munchkin' aylık 4 bin 500 dolarlık kazancıyla dünyayı şaşkına çevirmeyi başardı...

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İnternet dünyası son günlerde 'vak vak' nidalarıyla doldu! Bunun sebebi ise TikTok adlı video paylaşım platformunda tamı tamına 2 milyon 700 bin takipçisi olan fenomen ördek 'Munchkin'.

Munchkin'in 20 yaşındaki sahibi Krissy Ellis, durum herkesin diline düşünce New York Post'a özel açıklamalarda bulundu. Konu ise Munchkin'in fenomen haline gelmesinin yanında aylık kazancının 4 bin 500 dolar gibi yüksek bir meblağa ulaşması.

“Munchkin çok tatlıdır ama aynı zamanda da kaprisli bir diva'ya benzer" diyen Krissy Ellis, bu tüylü fenomenin fotoğraf makinesi ve kamera gördüğü anda poz vermeye başladığını söylüyor. 

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Aylık kazancı dudak uçuklattı Dünya TikTok fenomeni ördeği konuşuyor

Munchkin'in TikTok'ta çok beğenilen videoları arasında büyük bir iştahla ve ağzını şapırdatarak buzlu su içişinden zincir donut ve kahve markalarının ürünleriyle verdiği pozlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Mor tasması ve ona uygun renklerdeki giysileriyle gezintilerini de paylaşan fenomen ördek sahibiyle birlikte seyahatlere bile çıkıyor ve tüm maceralarını internette yayınlıyor.

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Aylık kazancı dudak uçuklattı Dünya TikTok fenomeni ördeği konuşuyor

Bu videolar ise sahibine ve tabii ki kendisine aylık 4 bin 500, yıllık ise 54 bin dolar gelir kazandırıyor. Yani fenomen ördek Munchkin tam bir 'altın yumurtlayan tavuk' denilebilir.

Krissy Ellis, videoları paylaşmaya başladıktan ve takipçi sayısı çığı gibi arttıktan sonra birçok marka kendisine ulaşmış ve reklam anlaşmaları yapmak istemiş ve Ellis haftada 40 saat bir markette çalışarak kazandığı paradan çok daha fazlasını günde yarım saat video çekip kurgulayarak kazanmaya başlamış.

Munchkin sadece TkiTok'tan değil 245 bin takipçiye sahip olduğu Instagram hesabındaki sponsorlu içeriklerden de para kazanıyor. Bu da yetmezmiş gibi yetenek abidesi ördek yaptığı soyut tabloları Etsy adlı online ticaret platformundan hayranlarına satıyor.

Aylık kazancı dudak uçuklattı Dünya TikTok fenomeni ördeği konuşuyor

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İnternet dünyası fenomen ördek Munchkin'in yakında efsanevi Walt Disney karakteri Varyemez Amca'dan (Scrooge McDuck) bile zengin olabileceğini konuşuyor.

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