TikTok'ta dikkat çeken akım! Aşısızlar kendilerine yeni isim buldu...

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Koronavirüs salgınında dünya çapında aşılama çalışmaları sürerken aşı olmayı reddeden insanlar kendilerine "Harry Potter" serisinden özel bir isim seçtiler. TikTok'ta bazı aşılanmamış insanlar kendilerine "safkan" diyorlar ve 'aşısız' olarak anılmayı reddediyorlar.

'SAFKAN' ETİKETİ SALGIN GİBİ YAYILDI

Önde gelen bir TikToker, muhafazakar etki sahibi Lyndsey Marie , geçen hafta video yayınladı.27.900 TikTok takipçisi olan Marie, "Bundan sonra aşısız olarak anılmayı reddediyorum. Artık herkesin bana safkan demesini istiyorum" diye yazdı. İnsanlar özellikle bu videodan sonra paylaşım platformunda #purebloods (safkan) ve #unvaxxed (aşısız) hashtaglerini kullanmaya başladılar.



JK Rowling'in kitaplarında, "pureblood" (safkan) kelimesi , "saf" bir soydan gelen büyücü aileleri veya sihirli olmayan insanlarla hiçbir zaman evlenmemiş, ataları belirtmek için kullanılır. Aynı zamanda, soyları büyülü ve sihirli olmayan ataların bir karışımı olan kişilere göre daha karanlık bir üstünlük çağrışımıyla birlikte gelir.

Terimin filme göre karanlık çağrışımları da var, çünkü "saf" büyücü soyuna ve dizinin kötü karakteri Lord Voldemort'un takipçilerine atıfta bulunmak için kullanılıyor. Ayrıca 'Pureblood' teriminin karşıtı olan 'Mudblood' insanları aşığılamak için kullanılıyor.

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TEHLİKELİ ZAMANLAMA

Yeni akım tam da Amerika'nın COVID-19 ve Delta ve Mu gibi virüsün daha bulaşıcı türleriyle boğuştuğu bir zamanda ortaya çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırma, aşılanmamış Amerikalıların aşılı Amerikalılara göre COVID-19'dan ölme olasılığının 11 kat daha fazla olduğunu buldu .

CDC ayrıca , bu yıl Haziran-Temmuz ayları arasında ABD'de kaydedilen ölümlerin %84'ünün aşısız kişilerden kaynaklandığını tespit etti . Bu çalışmanın sonuçları, Temmuz ayında CDC direktörü Dr. Rochelle Walensky'nin COVID-19'u "aşılanmamış pandemisi" olarak adlandırdığı açıklamayı da destekliyor