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Avustralya’dan Pekin Kış Olimpiyatları için diplomatik boykot kararı

#Çin #Avustralya#Dünya
Avustralya’dan Pekin Kış Olimpiyatları için diplomatik boykot kararı

Avustralya, ABD’nin Çin’de düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na yönelik diplomatik boykot kararına katılacağını duyurdu.

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ABD’nin Şubat ayında Çin’de düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na yönelik diplomatik boykotuna Avustralya da katıldı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleri ve Avustralya'nın devamlı olarak gündeme getirdiği diğer birçok sorun nedeniyle böyle bir karar alındığını söyledi. Ancak sporcuların oyunlara katılacağını söyleyen Morrison, son yıllarda Çin ile ilişkilerin kötüye gittiğini ve bu nedenle Avustralya'nın boykota katılmasının bir sürpriz olmadığını ifade etti.

Morrison, “Bunu Avustralya'nın ulusal çıkarlarına uygun olduğu için yapıyorum. Yapılması gereken doğru şey buydu” dedi. Avustralya'nın ikili görüşmelere açık olduğunu ifade eden Morrison, Çin'i ilişkileri iyileştirme fırsatlarını reddetmekle suçladı.

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Çin’in Avustralya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Avustralya'nın olimpiyatlardaki başarısının Avustralyalı yetkililerin katılımına değil atletlerin performansına bağlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Olimpiyat kurallarına göre, yüksek rütbeliler Ulusal Olimpiyat Komitesi (NOC) tarafından olimpiyat oyunlarına katılmaya davet edilir. Davet edip etmemek komitenin alacağı bir kararıdır. Avustralya tarafının Pekin Kış Olimpiyatları'na resmi yetkili göndermeyeceğine ilişkin açıklaması, Avustralya'nın ilişkileri iyileştirmeye yönelik kamuoyuna açıklanmış beklentisine ters düşmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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ABD hükümeti, Pazartesi günü Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı almış, boykotun ABD'li yetkililerle sınırlı olacağını ve milli sporcuların oyunlara katılımını etkilemeyeceğini belirtmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise konuya ilişkin açıklamasında, ABD'yi sporda siyasi tarafsızlığı ihlal etmekle suçlayarak ve boykotun yalan ve asılsız söylemlere dayandığını ifade etmişti.

Öte yandan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, dün ABD'nin diplomatik boykot uygulama kararı konusunda, ülkesinin ulusal çıkarlarına göre kendi kararını vereceğini açıklamıştı.

2022 Kış Olimpiyatları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihlerinde, Paralimpik Oyunları ise 4-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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#Çin #Avustralya#Dünya

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