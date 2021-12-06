Beyaz Saray duyurdu! ABD'den Çin'e olimpiyat boykotu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Szalai gerçeği Hocası Chelseayi açıkladı, gerçek başka çıktıSzalai gerçeği! Hocası Chelsea'yi açıkladı, gerçek başka çıktı#Attila Szalai
Doğru kripto para nasıl seçilmeli Piyasalar karıştı İşte en kritik ipucu...Doğru kripto para nasıl seçilmeli? Piyasalar karıştı! İşte en kritik ipucu...#Kripto Para Piyasası
Aşıda üzüntü verici gelişme... 30 kentte 2. doz oranı yüzde 75in altındaAşıda üzüntü verici gelişme... 30 kentte 2. doz oranı yüzde 75'in altında#Koronavirüs
Mecliste ayıp hareket gerilimiMeclis'te 'ayıp hareket' gerilimi#Kılıçdaroğlu
Bahçeli duyurdu Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağımBahçeli duyurdu! Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağım#MHP
Emekli amirallere bildiri iddianamesi hazır İşte istenen cezalarEmekli amirallere bildiri iddianamesi hazır! İşte istenen cezalar#Emekli Amiraller Bildiri
Tüm takım ona koşmuştu Maçtan sonra acı olayı açıkladı...Tüm takım ona koşmuştu! Maçtan sonra acı olayı açıkladı...#İrfan Can Eğribayat
Beyaz Saray duyurdu ABDden Çine olimpiyat boykotuBeyaz Saray duyurdu! ABD'den Çin'e olimpiyat boykotu#ABD
Bakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsunBakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... "Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsun"#Sanna Marin
Erdoğandan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...#Memeur Maaşı
İstanbuldaki esrarengiz koku Bilim insanları da ikiye bölündüİstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanları da ikiye bölündü#İstanbul'daki Koku
Formula 1de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal Yarışı bitiremezlerse...Formula 1'de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal! Yarışı bitiremezlerse...#Formula 1
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
HABERLERDünya Haberleri

Beyaz Saray duyurdu! ABD'den Çin'e olimpiyat boykotu

#ABD#Olimpiyat#Boykot
Beyaz Saray duyurdu ABDden Çine olimpiyat boykotu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin Çin’de şubat ayında düzenlenecek olan Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını duyurdu.

Haberin Devamı

ABD, Çin’e diplomatik boykot uygulayacak. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle şubat ayında düzenlenecek olan Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını duyurdu. Psaki, "Biden yönetimi, Çin’in Sincan'da devam eden soykırımı, insanlığa karşı suçları ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına herhangi bir diplomatik veya resmi temsilci göndermeyecek" dedi.

Psaki, ABD'li sporcuların oyunlara katılacağını ve ABD hükümetinin tam desteğine sahip olacağını aktararak, ABD'nin, Çin’in Sincan'daki korkunç insan hakları ihlalleri ve vahşeti karşısında bu oyuna “olağan şeyler” muamelesi yapamayacağını vurguladı. Psaki, “ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e söylediği gibi, insan haklarını savunmak Amerikalıların DNA'sında var. İnsan haklarını geliştirmeye temel bir bağlılığımız var. Kendimizi güçlü hissediyoruz ve insan haklarını ilerletmek için Çin'de ve ötesinde adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

ABD'nin diğer müttefiklerine diplomatik boykot için çağrı yapıp yapmadığı sorusuna ise Psaki, ABD’nin kararı hakkında müttefiklerini bilgilendirdiği ve kendi kararlarını kendilerinin vereceğini belirtti. Psaki ayrıca, Beyaz Saray'ın ABD'li sporcuları tüm Olimpiyatları boykot ederek cezalandırmanın "doğru adım" veya adil olduğunu düşünmediğini ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Olimpiyat#Boykot

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA