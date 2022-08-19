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Avrupa'yı şimdi de fırtına vurdu! 13 ölü, çok sayıda yaralı...

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#AVRUPA#FRANSA#Italya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 12:50

Kıtayı saran sıcak hava dalgası nedeni ile zor günler geçiren Avrupa şimdi de orta ve güney bölgelerde etkili olan fırtına ile mücadele ediyor. Şiddetli fırtına nedeniyle Fransa’nın Corsica Adası’nda 6, Avusturya’da 5 ve İtalya’da 2 kişi hayatını kaybetti, ve çok sayıda yaralı var. Bölgeden gelen fotoğraflar fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi...

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Avrupa’nın orta ve güney bölgelerini şiddetli fırtına vurdu. Fransa’nın Akdeniz’de yer alan Corsica’da hızı saatte 224 kilometreye ulaşan rüzgar, ağaçları yerinden sökerken, evlere zarar verdi.

13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Yetkililer, kamp alanında bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avrupayı şimdi de fırtına vurdu 13 ölü, çok sayıda yaralı...

Benzer şekilde 1 kişi daha yaşamını yitirirken, 72 yaşındaki bir kadın sahil kulübesinin savrulan çatısının aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bir balıkçı ve bir kanocu da denizde yaşamını yitirdi.



ADADA 6 ÖLÜM

Adadaki 6. ölümü Corsica’ya gelen Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin açıklarken, detay vermedi. Bakan Darmanin, 4’ü ağır olmak üzere 20 kişinin de yaralandığını, doğal afet ilan edilebileceğini söyledi. Ada sakinleri ise hiçbir uyarı yapılmadığını, fırtınaya hazırlıksız yakalandıklarını aktardı.
Avrupayı şimdi de fırtına vurdu 13 ölü, çok sayıda yaralı...

Fransa'da su basmış caddelerde yürümeye çalışan insanlar

Fransa anakarasının güneyindeki bazı bölgeler de elektrik kesintileri yaşanırken, ülkenin en büyük ikinci şehri Marsilya'da sokaklar sular altında kaldı.
Avrupayı şimdi de fırtına vurdu 13 ölü, çok sayıda yaralı...

Fırtına sonrası görüntülenen tekneler

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45 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Fırtınaların tanıkları afete dair hiçbir uyarı almadıklarını öne sürerek şimdiye kadar hiç bu kadar büyük bir fırtınaya tanık olmadıklarını belirttiler.

Fransız elektrik şirketi EDF'ye göre, fırtınalar nedeniyle adada yaklaşık 45 bin hane elektriksiz kaldı.

Avrupayı şimdi de fırtına vurdu 13 ölü, çok sayıda yaralı...

AVUSTURYA'DA 5 CAN KAYBI

Orta Avrupa ülkesi Avusturya'nın Carinthia bölgesinde de bir gölün yakınında fırtına nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu 2 kız çocuğu hayatını kaybetti. Daha sonra, Aşağı Avusturya bölgesinde yine düşen bir ağaç nedeniyle 3 ölüm daha bildirildi.
Avrupayı şimdi de fırtına vurdu 13 ölü, çok sayıda yaralı...

Avusturya'da fırtına nedeni ile çatısı uçan bir bina

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İTALYA'DA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Avrupa’nın güneyinde yer alan İtalya’da Toskana bölgesindeki farklı noktalarda da şiddetli fırtına ağaçları devirirken, bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 100 kişinin evlerinden tahliye edildiği öğrenildi.

Avrupayı şimdi de fırtına vurdu 13 ölü, çok sayıda yaralı...

Şiddetli rüzgarların etkisi gösterdiği Venedik'te kafelerdeki şemsiyeler San Marco Meydanı'na sürüklendi, St. Mark Bazilikası'nın çan kulesindeki tuğlaları yerinden söküldü.

Toskana'daki ve daha kuzeydeki Ligurya'daki sahil beldeleri de fırtınalardan olumsuz etkilendi. Toskona’da bir dönme dolabın şiddetli fırtınada zarar gördüğü gördüğü anlar da sosyal medyaya yansıdı.

ÜZÜM BAĞLARI VE ZEYTİN BAHÇELERİ HASAR GÖRDÜ

Bu yıl, son 10 yılın en kötü kuraklığını yaşan İtalya'da, şiddetli dolu yağışı ve fırtına nedeni ile üzüm bağları ve zeytin bahçeleri ciddi hasar gördü.

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YAZ AYLARINDA ÇOK NADİR GÖRÜLÜR

Fırtına'daki rüzgarların Avrupa dağları dışında şimdiye kadar bölgede kaydedilen en yüksek rüzgarlar olduğu öğrenldi.

Uzmanlar yaz aylarında bu derece kuvvetli rüzgarların görülmesinin nadir olduğunu belirtiyor.

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#AVRUPA#FRANSA#Italya

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