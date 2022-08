Avrupa'yı şimdi de fırtına vurdu! 13 ölü, çok sayıda yaralı...

Avrupa’nın orta ve güney bölgelerini şiddetli fırtına vurdu. Fransa’nın Akdeniz’de yer alan Corsica’da hızı saatte 224 kilometreye ulaşan rüzgar, ağaçları yerinden sökerken, evlere zarar verdi.



13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ



Yetkililer, kamp alanında bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.



This morning Ajaccio Airport experienced wind gusts over 130km/h during thunderstormspic.twitter.com/LNdXU1ddt0