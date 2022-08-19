3.5 metrelik timsaha karÅŸÄ± yaÅŸam savaÅŸÄ±: Elleri ile Ã§enesini aÃ§Ä±p kafasÄ±nÄ± kurtardÄ±

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ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Thonotosassa GÃ¶lÃ¼'nde gÃ¶lÃ¼nde yÃ¼zerken yaklaÅŸÄ±k 3.5 metrelik bir timsahla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Juan Carlos La Verde, yÃ¼zÃ¼nde ve kafasÄ±ndaki ciddi yaralanmalara raÄŸmen hayatta kalmayÄ± baÅŸardÄ±.

Ä°tfaiyeci olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 34 yaÅŸÄ±ndaki adam o gÃ¼n, bir aÃ§Ä±k hava macera ÅŸirketi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸ iÃ§in gÃ¶lde yÃ¼zÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶steren video Ã§ekiyordu.



Drone ile Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler feci olayÄ±n detaylarÄ±nÄ± dakika dakika gÃ¶steriyor. Videoda Juan Carlos La Verde'nin gÃ¶lde yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor, sadece bir kaÃ§ saniye sonra timsah ile ila karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen adam, hayatta kalabilmek iÃ§in macera filmlerindeki sahneleri aratmayacak bir mÃ¼cadele veriyor.



Defeat X Adventure Co./Facebook

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KIYIYA YÃœZDÃœ, ACÄ°L SERVÄ°SÄ° ARAYIP YARDIM Ä°STEDÄ°!

TimsahÄ±n kafasÄ±ndan Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ± adam yaptÄ±ÄŸÄ± doÄŸru bir hamle ile sÃ¼rÃ¼ngenin gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§enesinden kurtuldu ve kÄ±yÄ±ya yÃ¼zÃ¼p acil servisi arayarak yardÄ±m istedi.



Ã‡evredeki gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan birinin de yardÄ±m etmesi ile hastaneye kaldÄ±rÄ±lan adam baÅŸÄ±ndaki ve yÃ¼zÃ¼ndeki yaralanmalar nedeni ile 6 saatlik kritik bir ameliyat geÃ§irdi. Ailesi adamÄ±n hastane masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in GoFundMe'de bir yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

ELLERÄ° Ä°LE TÄ°MSAHIN Ã‡ENESÄ°NÄ° AÃ‡TI VE KAFASINI KURTARDI

KafatasÄ±nÄ±n saÄŸ kÄ±smÄ±nÄ± kaybeden itfaiyeci, geÃ§irdiÄŸi ameliyatlar sonrasÄ± ilk rÃ¶portajÄ±nÄ± verdi ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ olayÄ±n detaylarÄ±nÄ± anlattÄ±.

'Ä°lk baÅŸta hissettiÄŸim sadece diÅŸler ve pullardÄ±' diyen La Verde, "TimsahÄ±n aÄŸzÄ±nÄ±n iÃ§inde olduÄŸumu anladÄ±ÄŸÄ±m anda ellerimle Ã§enesini aÃ§tÄ±m ve kafamÄ± kurtardÄ±m. DiÅŸleri hissettiÄŸim anda onun beni Ã¶ldÃ¼receÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ama yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±kÄ±sa bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla beni bÄ±raktÄ±. Timsahtan kurtulur kurtulmaz hayatÄ±mda hiÃ§ yÃ¼zmediÄŸim kadar sert bir ÅŸekilde yÃ¼zdÃ¼m" dedi.



Juan Carlos La Verde'nin ABD Hava Kuvvetleri'nin eski bir Ã¼yesi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi timsahÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu belirten La Verde,dedi.ÂTimsahÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± ile ciddi bir ÅŸekilde yaralanan adam ÅŸimdilik iyi durumda ancak gelecekte bir ameliyat daha geÃ§irmesi gerekiyor.