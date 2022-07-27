Avrupa'yı korkutan haber! Havayolu kaosu 2023'ün sonuna kadar devam edebilir

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Koronavirüs pandemisi boyunca en çok yara olan sektörlerden biri olan ve sıkıntılı günler geçiren havacılık sektörü şimdide başlayan grev dalgası nedeni ile büyük bir kabusun içerisinde.

Yaz aylarının gelmesi ile talep katlanarak artarken şirketler yaşanan kriz için bazen birbirlerini, bazen bavul renklerini bazen de evden çalışan insanları suçladılar.



Almanya ’nın Frankfurt Havalimanı yetkilileri yaşanan kaos içinde insanların sık sık bavullarını kaybetmesinden renkleri sorumlu tutmuş ve insanların siyah bavullar yerine kolay fark edilebilir renkli bavullar kullanmasını istemişti.

LUFTHANSA BİNDEN FAZLA UÇUŞU İPTAL ETTİ

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Almanya'nın Ver.di Sendikası, yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 20 bin personeline 27 Temmuz'da 1 günlük greve gitmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Sendika, maaşlara yüzde 9.5 oranında zam yapılmasını talep ediyor.

Grev dalgasının en son kurbanı Alman havayolu şirketi Lufthansa oldu. Şirket dün personellerinin aldığı grev kararı nedeni ile binden fazla uçuşun iptal edileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada uçuşu iptal edilen yolcularla temasa geçildiği ve mümkünse alternatif uçuşlar için yeniden rezervasyon yapılacağı vurgulanırken, mevcut kapasitelerin "oldukça sınırlı" olduğu konusunda uyarıda bulunuldu. Grevin etkisinin Perşembe ve Cuma günleri de hissedilebileceği aktarıldı.

134 BİN YOLCUYU ETKİLEDİ, BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Almanya'da havacılık sektörünün bayrağını taşıyan Lufthansa'nın sefer iptallerinin 134 bin yolcuyu etkilediği açıklanırken bugün Almanya havalimanlarından gelen fotoğraflarda şirketin check-in kontuarları bomboş görüntülendi.



Frankfurt Havalimanı'ndaki dinlenme koltuklarında uyuyan bir kadın /AP

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İptaller sonrası havalimanında kalan yolcular koltuklarda ve bavullarının üzerinde uyumaya çalışırken Lufthansa insan kaynakları şefi ve işçi direktörü Michael Niggemann grevinsöyledi.

İNGİLTERE'DEN KORKUTAN HABER: 2023 YILININ SONUNA KADAR SÜREBİLİR

Havacılık sektöründe kriz yaşayan bir başka ülke olan İngiltere'de yer alan ve Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından birisi olan Heathrow Havalimanı CEO'su mevcut seyahat kaosunun 2023 yılının sonuna kadar devam edebileceğini açıkladı.

Heathrow Havaalanı CEO'su John Holland-Kaye Bloomberg'e yaptığı açıklamada yaşanılan sorunun hızlı bir şekilde çözülmeyeceğini ve kaosun en az 18 ay daha devam etme ihtimali olduğunu söyledi.



Havalimanında üst üste binmiş izdiham yaşayan insanlar ve ortalığa dağılan bagajların yer aldığı fotoğraflar İngiltere havalimanları için artık bir rutine dönüştü. Uzun kuyruklarda saatlerce sıra bekleyen insanlar için seyahat bir işkenceye dönüşürken İngiliz yetkililer söz krizi krizin arkasında ülkede yaşanan grevler, pandemi dönemindeki işten çıkarmalar ve pandemi sonrası yaşanan talep artışının olduğunu söylüyor.



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Pandemi öncesi yılda 80 milyon kişiye hizmet veren Heathrow havalimanı kaosla başa çıkmak için günlük 100 bin yolcu sınırı getirdi. Ancak ülkeden gelen görüntüler sınırlamanın çok işe yaramadığını gösteriyor.

Havacılık sektöründeki kaostan nasibini alan ülkeler arasında ABD de var. Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde 3 binden fazla uçuş ertelendi, 587 uçuş ise iptal edildi.

YOLCULAR KOLAY YOLU BULDU:TEKERLEKLİ SANDALYE



Uçuş kaosunun diğer tarafında olan yolcular ise seyahatlerinde yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilmek için ilginç yollara başvuruyor.

Heathrow Havalimanı'nın CEO'su John Holland-Kaye, insanların uzun kuyruklardan kurtulmak için engelli taklidi yapmaya başladıklarını açıklayarak son dönemde tekerlekli sandalye talebinin “önemli ölçüde arttığını” söyledi.



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Holland-Kaye, TikTok kullanıcılarının hazırladıkları videolarla insanlara 'seyahat ipucu' olarak engelli taklidi önerisi verdiğini, bu davranışlarında var olan kaosa tuz biber olduğunu belirtti.

Havalimanlarında engelli yolculara kuyrukları atlama ve hızlı şerit kullanma seçeneği sunulur. Sosyal medyadan gelen fotoğraflar sağlıklı insanların da havalimanlarında tekerlekli sandalye kullandığını ortaya koydu.