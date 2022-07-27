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Bir kez daha tüm dünya onu konuşuyor! Ukrayna First Lady’si ilk kez kocasıyla el ele

#Olena Zelenska#Volodimir Zelenski#Vogue
Bir kez daha tüm dünya onu konuşuyor Ukrayna First Lady’si ilk kez kocasıyla el ele

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska, savaşın ilk günlerinden beri sık sık sosyal medya hesabından dünyaya sesleniyor ve ülkesinin sesini duyurmaya çalışıyor. Zelenska’nın popülerliği giderek arttıkça dünyaca ünlü dergiler, televizyon kanalları da onun peşine düşüyor ve First Lady adeta paylaşamıyor. Bunun son örneği ise Olena Zelenska’nın Vogue dergisine verdiği röportaj… Üstelik bu kez kocasıyla el ele…

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“Mutlu hayatlar yaşıyorduk ve bunun olacağını hiç düşünmemiştik. Sevdiklerimizi özgürce ziyaret edemiyorduk. ‘Tecrit edilmiş’ hissediyordum; itiraf edeyim. Ama umudumuz var.”

Bu sözler Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin eşi, Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska’ya ait.

First Lady Olena Zelenska, Vogue dergisinin özel dijital sayısının kapağında yer aldı ve evliliği, üstlendiği rolden bahsetti. Zelenska, Rusya'nın ülkesine karşı verdiği savaşın ağır bedeli hakkında da konuştuğu.

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DÜNYACA ÜNLÜ DERGİYE KAPAK OLDU

Ukrayna'nın First Lady'si Vogue'a "Bunlar hayatımın en korkunç aylarıydı" diyerek başladı röportaja ve ekledi “Bu zor bir görev çünkü sürekli olarak bu sorumluluk yükünü hissediyorsunuz”.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev’de, çok sıkı şekilde korunan başkanlık ofis binasının içinde mermer merdivenlerde oturan Zelenska'yı gösteren kapak, dünyanın en önemli portre fotoğrafçısı Annie Leibovitz tarafından çekildi.

Zarif First Lady, üzerinde siyah bir pantolon ve beyaz bir düğme ile sıradan ancak çok şık bir şekilde giyinmişti. Vogue profilinde First Lady ve eşi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin fotoğrafları da yer alıyor. Bu da savaş çıktıktan sonra yaşanan bir ilk.

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SAVAŞIN YIKICI ETKİSİNİ ANLATTI

Rachel Donadio ile bir tercüman aracılığıyla konuşan Zelenska, savaşın Ukrayna vatandaşları ve kendi ailesi üzerindeki yıkıcı etkisini anlattı.

“Bunlar hayatımın en korkunç ayları ve her Ukraynalının hayatı altüst oldu” diyen Olena Zelenska "Açıkçası, duygusal olarak nasıl idare ettiğimizi kimsenin anlayabileceğini sanmıyorum" yorumunu yaptı.

Zelenska, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazandığı zafere duyduğu güveni de anlattı. “Bir zaferi dört gözle bekliyoruz” dedi ve Ukraynalı dostlarından ilham aldığını açıkladı: "Kazanacağımızdan şüphemiz yok. Ve bizi devam ettiren de bu.”

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İLK KEZ ZELENSKİ İLE EL ELE!

Dergide ayrıca, Olena Zelenska'nın, Hostomel'deki Antonov Havalimanı'nda Ukraynalı kadın askerler arasında ve kocasının yanında; ahşap bir masanın üzerinde el ele tutuşurken çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor. Ukrayna lideri Zelenski, her zamanki gibi hâki tişörtüyle çıkıyor dünyanın karşısına.

Başka bir fotoğrafta, Ukrayna cumhurbaşkanının kapak için Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska ve Poustovit gibi Ukraynalı tasarımcıların giysilerini taşıyan karısını kendisine karşı bir şekilde sık sıkı tuttuğu görülüyor.

Bir kez daha tüm dünya onu konuşuyor Ukrayna First Lady’si ilk kez kocasıyla el ele

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“O BENİM AŞKIM VE EN İYİ ARKADAŞIM”

"Elbette o benim aşkım. Ama o benim aynı zamanda en büyük arkadaşım. Olena gerçekten benim en iyi arkadaşım," diyor Zelenski röportajı gerçekleştiren Donadio'ya.

Röportajın bir bölümünde, First Lady savaşın kendi ailesi üzerindeki etkisinden bahsediyor ve çiftin, çocukları, 18 yaşındaki Oleksandra ve 9 yaşındaki Kirilo’dan ayrı kalmak zorunda olsalardı nasıl hayatta kalacağını bilmediğini itiraf ediyor.

Bu durumun güvenlik nedeniyle çocukları göremeyen kocası için özellikle zor olduğunu kabul ediyor ve “Ayrı kalsaydık bu aylarda nasıl hayatta kalırdım bilmiyorum” diyor First Lady. “Volodimir, bu konuda benden çok daha zor zamanlar geçiriyor. Acı çekiyor. Ve bunu çocuklarım da hissediyor, çünkü onlar da babalarına hasret.”

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“FIRST LADY OLMAK ÇOK ZOR”

Olena Zelenska, hem savaştan önce hem de şubat ayından beri First Lady rolünü üstlenirken yaşadığı baskıyı da samimiyetle anlatıyor röportajda.

Zelenska, kocasının cumhurbaşkanlığına aday olmasını istemediğini çünkü hayatlarının ‘Oldukça kökten değişeceğini’ hissettiğini açıkladı. Eşi seçimi kazandığında, ‘sahne arkasını’ tercih ettiği için, savaş başladıktan sonra ilgi odağı olmakta zorlandığını itiraf etti.

First Lady, kocasının ofisteki rolüyle birlikte gelecek yükün de farkındaydı. “Benim için çok iş olacağını biliyordum ve haklıydım” dedi.

ZELENSKİ: ONUN VARLIĞI ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Ancak hiçbir şey onu Rusya'nın ülkeyi işgaline ve o zamandan beri hissettiği ‘sorumluluk yüküne’ hazırlayamazdı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, savaşın başlangıcından bu yana karısının üstlendiği önemli rolü de kabul etti ve Vogue'a şunları söyledi:

“Bunu halkımızın bir kısmı için, önemli bir kısmı için yapabilirim. Ama kadınlar ve çocuklar için eşimin burada olması örnek teşkil ediyor. Olena’nın varlığının, Ukrayna, ailelerimiz ve kadınlarımız için çok güçlü bir rol oynadığına inanıyorum.”

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#Olena Zelenska#Volodimir Zelenski#Vogue

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