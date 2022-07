Bagajlara ne oldu? İnsanlar bavulları olmadan tatile çıkıyor! Çünkü kayıp…

Birçok aile pandemi sebebiyle verdikleri uzun aradan sonra ilk yaz tatillerine çıkıyor. Kısıtlamaların ve seyahat yasaklarının olduğu dönemlerde ise havayolları talebin düşmesiyle birlikte ciddi maliyet kesintilerine gitti. Ancak kısıtlamalar bitip, yolcular döndükçe havayolları tarafından kaybedilen bagaj miktarı da artmaya başladı. Nisan ayında yolcular tarafından teslim edilen her bin bagajdan yaklaşık altısı ABD havayolları tarafından kaybedildi.

İspanyol bir sigorta şirketine göre, kaybolan bagaj sayısı 2019 yılına göre yüzde 30 arttı. Personel sıkıntısı çeken havayolları şirketleri, artan seyahat talebinin yanı sıra bagaj işlemlerine de yetişmekte zorlandıkça daha da fazla bavul kayboluyor.

Bazıları bu dönemi ‘kayıp bagaj yazı’ olarak adlandırıyor.

Heathrow have invented a new game where you have to climb over loads of luggage in order find your own. pic.twitter.com/SgBpwMpQnH