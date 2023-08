Avrupa'nın tehlikeli gaz kumarı: 'Batı'nın başka çaresi yok'

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın uyguladığı yaptırımlara cevap olarak kıtaya giden gaz akışını neredeyse durdurması geçtiğimiz kış Avrupa ülkelerini son yılların en büyük enerji krizi ile karşı karşıya getirdi.

GAZ FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Katı kısıtlamalar ve kesintilerle kışı atlatan Avrupa'da yaz aylarının sona ermesi ile enerji arzı endişeleri yeniden başladı.

Alman enerji şirketi E.ON Üst Yöneticisi Leonhard Birnbaum'un Rusya'dan doğal gaz ithalatının hızla düştüğünü ve enerji piyasalarındaki fiyatların yakın gelecekte yükseleceğine dair uyarısının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yeniden yükselişe geçti.



Haberin Devamı

Pandemi ile patlak veren arz-talep dengesizliği ve Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtlamaları geçtiğimiz kış Avrupa'da gaz fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olmuştu.

Barış masasının hala uzak bir ihtimal olarak görüldüğü Ukrayna savaşında çatışmalar 18 aydır devam ediyor.

Avrupa geçtiğimiz kış halkı bunaltan kesinti ve tasarruf önlemlerinden daha kalıcı bir çözüm ararken, savaşın bir diğer tarafı Ukrayna şaşırtıcı bir teklifte bulundu.

"UKRAYNA AVRUPA'NIN GÜÇ MERKEZİ OLABİLİR"

Ukrayna'nın en büyük petrol ve gaz şirketi Naftogaz'ın CEO'su Oleksiy Chernyshov, Avrupa gazının Ukrayna'da depolaması teklifinde bulundu. Çatışmalara rağmen Ukrayna'nın Avrupa'nın güç merkezi olabileceğini belirten Chernyshov "Kullandığımız altyapının yer altında olduğunun altını çizmek isterim" dedi.

Chernyshov'un açıklamalarına göre, Naftogaz Almanya, İsviçre ve Romanya gibi AB ülkelerinden 21 tedarikçi için gaz depoluyor.31 milyar metreküp gaz depolama kapasitesine sahip olan işletme bunun yaklaşık üçte birini Avrupalı ​​şirketlere sunuyor.

Haberin Devamı

DİKKAT ÇEKEN ANALİZ: BATI'NIN BAŞKA ÇARESİ YOK

İngiliz Telegraph gazetesi Ukrayna'da gelen teklifin başta kulağa çok hoş gelmese de Naftogaz'ın bariz risklere rağmen giderek daha çekici göründüğünü yazdı ve "Batı'nın Ukrayna'ya güvenmekten başka seçeneği yok" ifadesini kullandı.



Düşünce kuruluşu Bruegel'den Ben McWilliamsise gazeteye yaptığı açıklamada Ukrayna'nın önemli bir depolama kapasitesine sahip olduğunu vurgularken Ukrayna'ya yönelen yabancı şirketlerin risk aldığı gerçeğini saklamadı.

ŞİMDİLİK HEDEF ALINMADI AMA RUSYA'NIN SALDIRI EĞİLİMİ VAR

Ülkenin gaz depolama alanlarının büyük bir kısmı, Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırına yakın, cephe hatlarından uzakta, yerin 3000 metre altında bulunuyor.

Haberin Devamı

Chernyshov ülkenin bu kısmının daha az hedef alındığını söylese de bu bir gün hedef olmayacağı anlamına gelmiyor.



Kuzey Akım boru hattına, Khakhova barajına ve tahıl rezervlerine yönelik şüpheli Rus saldırıları, Kremlin'in kritik altyapıyı hedef alma kapasitesine ve eğilimine sahip olduğunu gösteriyor.

Küresel Enerji Politikası Merkezi'nden Akos Losz da konuya ilişkin açıklamasında "Rusya şimdiye kadar gaz ihracat altyapısını hedef almaktan kaçındı ancak savaşta her şey belirsiz" ifadelerini kullandı.

ENERJİ PİYASASI BIÇAK SIRTINDA

Enerji piyasası Avrupa'da bıçak sırtında seyretmeye devam ediyor. Bir süredir daha sakin seyreden fiyatlara rağmen, Avrupa gazı Çarşambagünü savaşın başlangıcından bu yana en büyük günlük sıçramayı kaydetti.



Avustralya'daki doğal gaz tesislerinde yaşanan grevlerin tetiklediği bu durum, piyasaların herhangi bir arz tehdidi karşısında ne kadar tedirgin olduğunun altını çiziyor.



Haberin Devamı

Telegraph gazetesi her şeye rağmen Avupa'nın Ukrayna'da doğalgaz depolamasının hesaplanmış bir risk olduğunu vurgulayarak "Teklif edilen on milyar metreküplük gaz deposu, zorlu bir kış boyunca can simidi olabilir ve rezervleri %10 oranında arttırabilir." ifadelerini kullandı.

Doğalgazın Ukrayna'da depolanması, Polonya, Macaristan, Slovakya ya da Moldova'daki şirketlerin yaz aylarında fiyatlar daha düşükken gaz satın alıp depolamalarına, kışın talep yüksek olduğunda geri alıp kullanmalarına olanak sağlıyor.