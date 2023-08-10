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Almanya'da casus depremi... Gizli bilgiler Rus istihbaratının elinde!

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#Almanya#Casus#Dünya
Almanyada casus depremi... Gizli bilgiler Rus istihbaratının elinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 13:25

Alman Ordusu’nda görevli bir kişi, savunma sistemi ve ordunun konumuyla ilgili bilgileri Ruslara ileterek casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. Orduya ait gizli bilgilerin Rus istihbaratının eline geçtiği de gelen haberler arasında.

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Almanya ordudaki casus krizini konuşuyor...

Koblenz kentindeki Malzeme, Enformasyon Tekniği ve Federal Ordu’nun Kullanımı Federal Dairesi’nde görev yapan Thomas H. isimli sahsın, Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliği ile irtibata geçerek gizli bilgi ve belgeleri ulaştırdığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Karlsruhe Başsavcılığı, Thomas H.’nın evinde ve iş yerine arama yapılarak bazı belgelere el konulduğunu açıkladı.

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Söz konusu kişinin uzun süredir Alman Ordusu’na ait gizli bilgileri Rus İstihbarat Servisi’ne ilettiğinden hareket edildiği belirtildi.

Soruşturmanın, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın işbirliğiyle sürdürüleceği açıklandı.

Gözaltına alınan Thomas H.’nın 10 yıla kadar hapis cezasına çaptırılabileceği belirtildi.

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Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaştan bu yana Almanya’daki casusluk faaliyetlerin arttığına dikkat çekilirken, Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, “Uyanık olmalıyız” çağrısında bulunuldu.

Aynı zamanda ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen Berlin’deki Rus Büyükelçiliği’nde görevli 40 diplomatın sınır dışı edildikleri hatırlatıldı.

Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann da hassas makamlara alınacak kişilerin geçmişlerinin çok iyi araştırılmasını önerdi.

 

 

 

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#Almanya#Casus#Dünya

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