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Dünya
hurriyet.com.tr / Dış haberler
Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Avrupa ve ABD'yi aşılıyorlar ama onlara ancak sıra geldi...

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Avrupa ve ABD'yi aşılıyorlar ama onlara ancak sıra geldi...
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Pfizer ve BioNTech ‘aşı üretim ve sevk çalışmalarında kritik rol üstlenen ve yüksek risk altındaki’ çalışanlarını aşılamaya başladığını açıkladı.

Pfizer ve BioNTech aşısı aralık ayı sonunda Avrupa’da kullanıma sunulmuştu. Avrupa Birliği aşı kampanyasında önceliği huzurevlerinde kalan ileri yaşlı vatandaşlara vermişti.

Pfizer ve BioNTech sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, personel için verilen dozların "şirketin dünya çapındaki hükümetlere taahhüt ettiği dozlardan ayrı ve farklı olduğunu ve ulusal hükümetlere tedariki hiçbir şekilde etkilemeyeceğini" söyledi.

Şirket sözcüsü, "saha temelli" personelin aşılanmasının bu hafta Pfizer ve BioNTech’in ABD ve Belçika’daki tesislerinde başladığını ve diğer tesislerde de yakın zamanda başlayacağını söyledi.

Avrupa genelinde yaklaşık 15.000 şirket çalışanının bu şekilde aşılanması bekleniyor.

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