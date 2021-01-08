BioNTech-Pfizer aşısından sevindiren haber!

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTec ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının bir şişesinden 5 yerine 6 doz çıkarılması tavsiyesinde bulundu.

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, bir şişe "Comirnaty" adı verilen BioNTech-Pfizer aşısından fazladan bir doz çıkarılabilecek. Bu da daha fazla kişinin aşılanabilmesine imkan sağlayacak.

EMA, şişelerde doz artırımı için 35 mikrolitrelik doza özel şırınga kullanılması gerektiğini, standart şırınga ve iğnelerin kullanılması halinde bir şişeden 6 doz çıkarılamayabileceğini bildirdi.

Şişede kalan aşı miktarının 0,3 mililitreden az olması durumunda kalan miktarın atılması gerektiği vurgulanarak, 5 dozdan sonra şişelerden artan düşük miktarların birleştirilmemesi istendi.

EMA, aşının eritilmesinden sonraki 6 saat içinde kullanılması, kullanılmaması halinde ise atılması gerektiğini kaydetti.

AŞININ AB İÇİNDE KULLANIMI ARALIK 2020'DE ONAYLANMIŞTI

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının AB içinde kullanımı 21 Aralık 2020'de onaylanmıştı.

16 yaş üzerindeki kişilere uygulanabilen aşı, Kovid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünden protein üreten mRNA molekülü içeriyor.

Aşı, SARS-CoV-2'nin yüzeyindeki "spike" adı verilen proteine saldırması için vücudu hazırlayacak şekilde çalışıyor.

AB BİONTECH İLE PFİZER'DAN ALACAĞI KOVİD-19 AŞISI MİKTARINI 600 MİLYONA ÇIKARDI

Avrupa Birliği, BioNTech ile Pfizer'in yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 300 milyon doz daha alarak toplam doz miktarını 600 milyona yükseltti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de aşı alım stratejileri hakkında basın toplantısı düzenledi.

AB'nin daha önce BioNTech ile Pfizer'in Kovid-19 aşısından 300 milyon doz alımı için sözleşme yaptığını anımsatan Von der Leyen, "Şimdi, BioNTech ve Pfizer ile sözleşmeyi genişletiyoruz. Yeni anlaşma ile BioNTech ve Pfizer'dan ilave 300 milyon doz aşı alacağız. Böylece, BioNTech ve Pfizer aşısı alımımız iki katına çıkacak." dedi. Von der Leyen, yeni anlaşma ile alınacak Kovid-19 aşılarının 75 milyonunun yılın ikinci çeyreğinde ellerine geçeceğine dikkati çekti.

AB'nin şimdiye kadar 6 farklı üretici ile aşı alım anlaşması yaptığını anımsatan Von der leyen, "Mevcut aşı portföyümüz 2,3 milyar doz aşı içeriyor. Bu tüm Avrupalıları aşılamak için fazlasıyla yeterli bir miktar." diye konuştu.

Von der Leyen, AB'nin yakın çevresindeki komşu ülkelere de aşı konusunda yardımcı olması gerektiğine işaret ederek, "Sadece kendimizi değil, desteğimize ihtiyaç duyan diğer ülkeleri de düşünmeliyiz." ifadesini kullandı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı vermişti.

Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başlamıştı.

Moderna'nın Kovid-19 aşısına da AB, 6 Ocak tarihinde onay vermişti.

AB, daha önce de , opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

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