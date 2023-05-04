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Avrupa top mermisi üretimini artırıyor

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#AB#Ursula Von Der Leyen#Ukrayna
Avrupa top mermisi üretimini artırıyor
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından bu yana bu ülkeye yoğun şekilde silah ve mühimmat yardımı yapan Avrupa Birliği, “savaş ekonomisi” moduna geçiyor.

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AB Komisyonu hem Ukrayna’ya desteğin sürdürülebilmesi hem de erimeye başlayan stokların beslenmesi için yeni bir öneride bulundu. Buna göre mühimmat üretimine destek olmak için AB bütçesinden 500 milyon Euro’luk (10.7 milyar TL) kaynak sağlanacak. Hedef yılda bir milyon top mermisi.

Mühimmat Üretimini Destekleme Yasası (ASAP) olarak adlandırılan öneri kapsamındaki kaynak, obüs mermileri ve füzeler için yeni üretim hatlarının finanse edilmesine, barut üretiminin artırılmasına ve eski mühimmatın yenilenmesine harcanacak. AB Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton teklifin önümüzdeki ayın sonuna kadar yasalaşmasını umduğunu söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de planın, “Ukrayna’ya vatandaşlarını savunması için daha fazla mühimmat sağlanmasına yardımcı olacağını ve aynı zamanda Avrupa’nın savunma kapasitesini güçlendireceğini” ifade etti.

 

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#AB#Ursula Von Der Leyen#Ukrayna

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