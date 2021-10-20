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Avrupa Parlamentosu Sakharov Ödülü'nü Rus muhalif Navalnıy'a verdi

#Avrupa Parlamentosu#Aleksey Navalnıy#RUSYA
Avrupa Parlamentosu Sakharov Ödülünü Rus muhalif Navalnıya verdi

Avrupa Parlamentosunun her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne, Rus muhalif Aleksey Navalnıy layık görüldü.

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AP Başkan Yardımcısı Heidi Hautala, Strazburg'da düzenlenen oturumda ödülün Navalnıy'a verildiğini duyurdu.

AP Başkanı David Sassoli de yaptığı açıklamada "(Navalnıy) Vladimir Putin rejiminin yolsuzluğuna karşı tutarlı bir şekilde kampanya yürüttü ve sosyal medya hesapları ile siyasi kampanyaları aracılığıyla suistimallerin ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Rusya genelinde milyonlarca insanın desteğini aldı. Bunun için zehirlenerek hapse atıldı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca AB'nin Navalnıy'ın "muazzam kişisel cesaretini" takdir ettiğini belirten Sassoli, Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Bu sene ödüle Navalnıy ile 8 Afgan kadının aralarında bulunduğu 12 kişi aday gösterilmişti.

Ödül töreninin 15 Aralık'ta düzenlenmesi bekleniyor.

Geçen yıl Belaruslu muhaliflere takdim edilen Sakharov Ödülü, Sovyetler Birliği döneminin muhalifi fizikçi Andey Sakharov adına her yıl AP tarafından insan hakları ve temel özgürlükleri savunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.

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TUTUKLANMA SÜRECİ

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos'ta bildirmişti.

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