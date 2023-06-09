Avrupa Birliği’nden vize savunması: Türkiye’ye özel bir durum yok

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Son dönemde Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntılar Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye vize vermeyi durdurduğu, bazı başvurulara ret cevabı verilmesinin siyasi nedenlerden kaynaklandığı gibi iddiaları beraberinde getirdi. Brüksel, Schengen vizeleri konusunda çeşitli faktörlerden kaynaklanan gecikmeler yaşandığını kabul ediyor ve bunu büyük ölçüde artan talebe bağlıyor. Schengen vizelerinin bireysel bazda değerlendirilmesi ve verilmesinden üye devletlerin sorumlu olduğunu hatırlatan AB Komisyonu, sorunun Türkiye’ye özgü olmadığı mesajını verdi.

GEREKÇE PERSONEL AZLIĞI

Pandemi sırasında, düşen talebin de etkisiyle, neredeyse tüm konsoloslukların personel kısıtlamaları ve operasyonel aksaklıklarla karşı karşıya kaldığının altını çizen AB Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Şimdi talep yeniden artıyor ve bu durum bazen vize prosedürleri üzerinde etkili olabiliyor. Bu, Türkiye’ye özgü münferit bir durum değildir” denildi. Konunun pandemiden bu yana üye devletlerle kapsamlı şekilde ele alındığını belirten AB Komisyonu, “Konsolosluklar kurallara uymalı ve kapasitelerini yeniden tesis etmek için mümkün olan her türlü çabayı göstermelidir” ifadelerini kullandı. AB Komisyonu, başvuruların doğru ve zamanında yapılmasının kilit önemde olduğunu da vurguladı.

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‘VİZE VERME SÜRÜYOR’

Komisyon yetkilileri ve diplomatik kaynaklar, Türkiye’ye vize verilmesinin durdurulması ya da siyasi gerekçelerle başvuruların reddedilmesinin söz konusu olmadığında ısrarlı. Bununla birlikte, Türk yetkililerin “niyet okuma” olarak niteledikleri, ince eleyip sık dokuma durumunda artış olduğunu inkâr edenlerin sayısı oldukça az. Seyahat amacının ikna edici bulunmaması, vize talep eden kişinin Türkiye’ye geri döneceğinden şüphe edilmesi, evrakların tam ya da istendiği gibi olmaması taleplerin reddedilmesinde öne çıkan gerekçeler arasında yer alıyor.

BAŞVURU PATLAMASI

Komisyon verilerinden Schengen vizesi talebinde büyük artış olduğu görülüyor.

- Pandeminin sürdüğü 2021’de Türkiye’den Schengen vizesi için 271 bin 977 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 16.9’u reddedildi. Reddedilenlerin yüzde 82.6’sı çok girişli vizelerdi. Dünyadaki ret oranı ise yüzde 13.4 seviyesindeydi.

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- Geçen yıl ise Türkiye’den başvurularda patlama yaşanarak 778 bin 409 sayısına ulaşıldı. Bunların yüzde 15.7’si yani 120 bin 876’sı reddedildi. Reddedilen başvurularda çok girişli vize başvurularının oranı yüzde 78.1’di. Geçen yıl dünya genelindeki ret oranı ise yüzde 17.9 oldu.