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ATM'ler teknik arıza nedeni ile para dağıtmaya başladı! Binlerce kişi kuyruk oldu, olaya polis müdahale etti...

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#İrlanda#Banka#Atm
ATMler teknik arıza nedeni ile para dağıtmaya başladı Binlerce kişi kuyruk oldu, olaya polis müdahale etti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 15:57

İrlanda'nın en büyük bankalarından birinin yaşadığı teknik arıza sonucu ATM'ler insanlara limitlerini aşan paralar vermeye başladı. Olayın duyulması ile binlerce kişi sokağa dökülürken, polis olaya müdahale etti ve ATM'ler başında nöbet tuttu.

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İralanda'nın geleneksel dört büyük bankasından biri olan Bank of Ireland dün akşam binlerce insanın ATM'lere hücum etmesine neden olan büyük bir kriz yaşadı.

HESAPLARINDA PARA OLMAMASINA RAĞMEN YÜKLÜ MİKTARLARDA PARA ÇEKTİLER

Banka günün erken saatlerinde müşterilerine online bankacılık sistemlerinde bir sorun yaşandığını aktarırken akşam saatlerinde ATM'den para çeken bazı müşteriler bakiyelerinin yetersiz olmasına rağmen para çekebildiklerini fark ettiler.

ATMler teknik arıza nedeni ile para dağıtmaya başladı Binlerce kişi kuyruk oldu, olaya polis müdahale etti...

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU POLİS DEVREYE GİRDİ

Haberin yayılması ile binlerce kişi ATM önlerinde kuyruklar oluştururken polise uzun kuyrukları dağıtmaları yönünde talimat verildi.

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'BEDAVA PARA' SÖYLENTİSİ

Yerel medyaya konuşan bir kaynak, "Akşam saat 5'den sonra ATM'lerin para dağıttığı haberi yayılmaya başladı. Hesabında para olmayan kişiler yüklü miktarlarda para çekebildiklerini anlatıyorlardı. İnsanlar buna 'bedava para' gözüyle baktı" ifadelerini kullandı.

ATMler teknik arıza nedeni ile para dağıtmaya başladı Binlerce kişi kuyruk oldu, olaya polis müdahale etti...

BANKA GECE YARISI AÇIKLAMA YAPTI

ATM önündeki kuyrukların görüntüleri ve insanların bankanın para dağıttığı yönündeki iddiaları üzerine banka gece yarısı bir açıklama yaparak kimseye para dağıtılmadığını ve ATM'lerden para çeken insanların hepsinden söz konusu miktarların geri tahsil edileceğini duyurdu.

Banka yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dilerken, müşteriler saatlerce hesaplarına erişemediklerini ve "önemli ödemeler" için para transferi yapamadıklarını bildirdiler.

ATMler teknik arıza nedeni ile para dağıtmaya başladı Binlerce kişi kuyruk oldu, olaya polis müdahale etti...

POLİS ATM BAŞINDA NÖBET TUTTU

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre insanlar bankanın açıklamasını umursamayarak ATM'lere akın etmeye devam etti ve polis onları durdurana kadar birçok kişi para çekmeyi başardı.

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Bazı ATM'lerin önünde polis memurlarının nöbet tuttuğu göründü.

ATMler teknik arıza nedeni ile para dağıtmaya başladı Binlerce kişi kuyruk oldu, olaya polis müdahale etti...

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ATM'lerden limitlerini aşan para çeken müşterilerin hepsinin geri ödeme yapması bekleniyor ancak bunun nasıl organize edileceği henüz bilinmiyor.

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#İrlanda#Banka#Atm

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