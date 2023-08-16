ATM'ler teknik arıza nedeni ile para dağıtmaya başladı! Binlerce kişi kuyruk oldu, olaya polis müdahale etti...

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İralanda'nın geleneksel dört büyük bankasından biri olan Bank of Ireland dün akşam binlerce insanın ATM'lere hücum etmesine neden olan büyük bir kriz yaşadı.

HESAPLARINDA PARA OLMAMASINA RAĞMEN YÜKLÜ MİKTARLARDA PARA ÇEKTİLER

Banka günün erken saatlerinde müşterilerine online bankacılık sistemlerinde bir sorun yaşandığını aktarırken akşam saatlerinde ATM'den para çeken bazı müşteriler bakiyelerinin yetersiz olmasına rağmen para çekebildiklerini fark ettiler.



Haberin yayılması ile binlerce kişi ATM önlerinde kuyruklar oluştururken polise uzun kuyrukları dağıtmaları yönünde talimat verildi.

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'BEDAVA PARA' SÖYLENTİSİ

Yerel medyaya konuşan bir kaynak, "Akşam saat 5'den sonra ATM'lerin para dağıttığı haberi yayılmaya başladı. Hesabında para olmayan kişiler yüklü miktarlarda para çekebildiklerini anlatıyorlardı. İnsanlar buna 'bedava para' gözüyle baktı" ifadelerini kullandı.



ATM önündeki kuyrukların görüntüleri ve insanların bankanın para dağıttığı yönündeki iddiaları üzerine banka gece yarısı bir açıklama yaparak kimseye para dağıtılmadığını ve ATM'lerden para çeken insanların hepsinden söz konusu miktarların geri tahsil edileceğini duyurdu.

Banka yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dilerken, müşteriler saatlerce hesaplarına erişemediklerini ve "önemli ödemeler" için para transferi yapamadıklarını bildirdiler.



İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre insanlar bankanın açıklamasını umursamayarak ATM'lere akın etmeye devam etti ve polis onları durdurana kadar birçok kişi para çekmeyi başardı.

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Bazı ATM'lerin önünde polis memurlarının nöbet tuttuğu göründü.



Yerel medyada yer alan haberlere göre, ATM'lerden limitlerini aşan para çeken müşterilerin hepsinin geri ödeme yapması bekleniyor ancak bunun nasıl organize edileceği henüz bilinmiyor.