Ünlü aktör ile sevgili olduğunu sandı, kocasından boşandı, 10 bin dolar para gönderdi!

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Bir çocuk annesi ABD'li bir kadın Avustralyalı ünlü aktör Dacre Montgomery ile gizli bir çevrimiçi ilişki yaşadığına inanarak tam bir yıl geçirdi. Bu sürede kocasından boşanan ve karşısındaki kişiye 10 bin dolara para gönderen kadın dolandırıldığını anlayınca yaşadıklarını Youtube dizi Catfish'e anlattı.



Kocası ile kötü bir ilişkisi olduğunu anlatan Kentucky'li film yapımcısı McKayla bir süre önce kendisi gibi sinema düşkünü insanlarla bağlantı kurmak için çevrimiçi bir sanat forumuna katıldı.



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Buradaadlı bir kullanıcı ile sohbet etmeye başlayan kadın, karşısındaki kişininisimli dizinin ünlü yıldızı Dacre Montgomery olduğunu iddia etmesine ilk başta inanmadı ancak karşısındaki kişi onu ikna edecek şeyler söylemeye başlayınca durum değişti.

"SEVGİLİM HESAPLARIMI KONTROL EDİYOR" DEDİ, 10 BİN DOLAR PARA GÖNDERDİ

Avustralyalı aktör Dacre Montgomery, 6 yıldır ünlü model Liv Pollock ile beraber. McKala bunu biliyordu ancak karşısındaki kişi ona 'mutsuz bir ilişkisi' olduğunu söylüyordu.



Youtube programındadiyen kadınifadelerini kullandı.

Dolandırıcının anlattığı mali sorunlar, kadının zaman içerisinde adama 10 bin dolar para göndermesine neden oldu.

Programda ünlü aktör Montgomery'nin 2017-2022 yılları arasında oynadığı Stranger Things dizisinden 150.000 dolar kazandığı belirtildi

"YA KOCAN YA BEN" DİYEREK RESTİ ÇEKİNCE BOŞANDI

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Dacre Montgomery sandığı kişi ile yaklaşık bir yıl konuştuğunu ve çok iyi anlaştığını anlatan kadın, sonunda hiç beklemediği bir teklifle karşılaştı.Ünlü aktör kız arkadaşından ayrılıp onunla sevgili olmak istiyordu.

"Instagram sayfalarını kontrol ettiğimde her ikisinin de uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmadığını fark ettim ve aralarının kötü olduğuna inandım" diyen kadın adamın teklifini kabul etti ancak sözde ünlü aktörün bir şartı vardı: "Ya kocan, ya ben"

McKayla karşısındaki dolandırıcının ültimatomu sonrası kocası ile konuşup son sözlerini söyledi.



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Bir yıl boyunca değil yüz yüze hiç telefonda bile konuşmadığı adama aşık olan kadın katıldığı programda bunun uzun bir olduğunu ve işaret bayrağı olduğunu kabul etti ancak durumun Montgomery'nin kontrolcü kız arkadaşından kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.

Stranger Things'in dördüncü sezonu çıkmadan hemen önce adamın kendisine mesaj attığını ve '4. bölümü mutlaka izle' dediğini söyleyen kadın "O bölümde ortaya çıkacağını kendisinden başka kim bilebilir ki" dedi.

Bir yıllık sürenin sonunda dolandırıldığını anlayan kadın "Aşk size çılgınca, aptalca, mantıksız şeyler yaptırır" ve yaşadığı olayın kendini olgunlaştırdığını öne sürdü.

