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Atina’yı zora sokan görüntü

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#Yunanistan#Ege#Mülteci
Atina’yı zora sokan görüntü
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, New York’ta BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Yunanistan ile ilgili sözleri Atina’da büyük tepki yarattı.

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Erdoğan’ın BM kürsüsünden, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını gösterip, “Yunanistan, hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege’yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir” demesi üzerine, Yunan hükümeti yine “inkâr ve yalanlama furyasına” girdi.

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'YALAN HABER' OLARAK NİTELEDİLER

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Hükümet Sözcüsü Yanis İkonomu fotoğraflarla dünyaya bir kez daha duyurulan dramı yalan haber olarak niteledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etmiş ve Yunanistan'ın Ege'deki göçmen zulmüne dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Mülteci krizi kendilerine daha iyi bir gelecek ayırmak için botlarını batırıp ölüme terk etmekle, insanları toplama kamplarına toplamakla bu sorun çözülemez. Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin artığını görüyoruz. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek, 4 yaşındaki Abdülvaham ve ailesi, Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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#Yunanistan#Ege#Mülteci

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