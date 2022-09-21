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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi... Yunan basını skandal manşet ile duyurdu

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#RECEP TAYYİP ERDOĞAN#BM Zirvesi#Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi... Yunan basını skandal manşet ile duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 08:16

Dünyanın gözü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapan New York'a çevrilmiş durumda. Burada dün bir konuşma yapan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası ajanslar Erdoğan'ın konuşmasını anbean aboneleri ile paylaşırken Yunan basını skandal bir manşetle okurlarının karşısına çıktı.

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Dünyanın dört bir yanından 150'den fazla devlet başkanı ve hükümet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yoğun güvenlik önlemleriyle ABD’nin New York kentinde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda katılımcılara gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları uluslararası ajanslar tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edildi. Dünya basını da Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi... Yunan basını skandal manşet ile duyurdu

ERDOĞAN'DAN BM KÜRSÜSÜNDE BARIŞ ÇAĞRISI

Al Jazeera 'Dünya liderleri BM Genel Kurulu'na hitap ediyor' başlıklı haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına da yer verdi.

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'Erdoğan, Ankara'nın ihtilafı çözme konusundaki rolü ve BM reformuna destek çağrısında bulundu' denilen haberde şu ifadelere yer verildi;

'Erdoğan, BM karargahında dünya liderlerine Ukrayna'daki savaş için barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğu konusunda çağrı yaptı.'

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'PUTİN İLE BAĞI OLAN DÜNYA LİDERLERİNDEN BİRİ'

CNBC 'Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları kopmayan bir avuç dünya liderinden biri' yorumu ile Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diplomatik temaslardaki önemine dikkat çekti.

Haberde 'Türk lider Zaporizhzhia nükleer santralini güvence altına almak için Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk yapmayı teklif ediyor' denildi.

Alman Tagesschau gazetesi 'Erdoğan'dan Yunanistan'a ağır eleştiri' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye, Yunanistan'ı bir kez daha mültecileri yasadışı olarak geri itmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Atina'nın Ege'yi mülteci mezarlığına çevirdiğini söyledi.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi... Yunan basını skandal manşet ile duyurdu

YUNAN BASININDAN SKANDAL MANŞET

Komşu basını da Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. Yunan Kathimerini gazetesi Erdoğan'ın konuşmasını skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu.

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'Erdoğan Yunanistan'a saldırmak için BM'yi kullandı' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Yunanistan'ın Ege'yi göçmenler için mezarlığa çevirdiğini söyleyen Erdoğan, Atina'nın yasadışı geri itmeleriyle Ege'de göçmenlere yönelik şiddeti artırdığını belirtti. Erdoğan, Yunanistan'ın insanlık dışı geri itmelerin yanı sıra Müslüman toplumuna karşı siyasi baskı ve ayrımcılık politikası izlediğini de belirtti.'

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Ta Nea ise 'Erdoğan Ege'yi ateşe vermeye hazır' başlıklı haberinde 'Türk cumhurbaşkanı özellikle mülteci konusuna yatırım yapmayı tercih etti' yorumuna yer verdi.

Haberde Erdoğan'ın 'Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına dönüştürüyor' sözlerine de yer verildi.

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CNN Yunanistan, Erdoğan'ın 'Yunanistan'ı insanlık suçlarıyla itham edilen konuma getirmeye çalıştığını' yazdı. Gazete Atina'nın Erdoğan'ın konuşmasına yanıt verdiğini belirtti.

Bir başka Yunan gazetesi To Vima 'Erdoğan BM'de: Yunanistan'ı 'katil bir devlet" olarak sunuyor' başlığı ile çıktı.

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#RECEP TAYYİP ERDOĞAN#BM Zirvesi#Dünya

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