Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rus halkı yarın sandık başına gidecekRus halkı yarın sandık başına gidecek#RUSYA
Sahte PCR operasyonunda 2. dalga Test düzenlerken gerçek doktor isimleri kullandılarSahte PCR operasyonunda 2. dalga! Test düzenlerken gerçek doktor isimleri kullandılar#Pcr Testi
ABde otomobil satışları ağustosta düştüAB'de otomobil satışları ağustosta düştü#Otomotiv Sektörü
Koronavirüs aşı haritasında sarıya dönen Şanlıurfada yoğun bakımlar rahatladıKoronavirüs aşı haritasında "sarı"ya dönen Şanlıurfa'da yoğun bakımlar rahatladı#Koronavirüs
Avrupa borsaları yükselişle açıldıAvrupa borsaları yükselişle açıldı#Avrupa'da Piyasalar
Konyaspordan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı 4 maç 10 puan...Konyaspor'dan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı! 4 maç 10 puan...#Konyaspor
Aşıda merakla beklenen sonuç geldi FDA rakam verip duyurdu...Aşıda merakla beklenen sonuç geldi! FDA rakam verip duyurdu...#KORONAVİRÜS
Sadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli olduSadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli oldu#Sadakatsiz
Son Dakika: Dusan Ivkovic hayatını kaybettiSon Dakika: Dusan Ivkovic hayatını kaybetti! #Dusan Ivkovic
Beyonce ve Jay Z tatilde: Yarım milyarlık keyifBeyonce ve Jay Z tatilde: Yarım milyarlık keyif#Beyonce
HABERLERDünya Haberleri

Aşıda merakla beklenen sonuç geldi! FDA rakam verip duyurdu...

#KORONAVİRÜS#COVID-19#Aşı
Aşıda merakla beklenen sonuç geldi FDA rakam verip duyurdu...

 ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Pfizer ilaç şirketinin sunduğu 23 sayfalık raporu inceledi ve 3. doz koronavirüs aşısı için ilk analizini kamuoyuna sundu

Haberin Devamı

Şirketin sunduğu rapora göre, yetkililer Pfizer/BioNTech 2.doz aşıdan altı ay sonra takviye bir doz daha aşı olan 300 yetişkinin bağışıklık tepkisini incelediler ve güçlü bir bağışıklık geliştiğini keşfettiler. Koronavirüs aşılarının Covid-19 formlarına güçlü bir şekilde dayandığı ortaya çıkarken takviye enjeksiyonla ilgili ciddi bir güvenlik endişesi yoktu.

DELTA VARYANTINA KARŞI 5 İLA 7 KAT DAHA YÜKSEK

Pfizer, ayrı bir dosyada üçüncü enjeksiyondan bir ay sonra, Delta varyantına karşı nötralize edici antikor seviyelerinin, ikinci dozdan bir ay sonra olduğundan kabaca beş ila yedi kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Kovid aşısından sonra kadınlarda görülmeye başladı... Uzmanlar kapsamlı araştırma çağrısı yaptı

Kovid aşısından sonra kadınlarda görülmeye başladı... Uzmanlar kapsamlı araştırma çağrısı yaptı!

İSRAİL'DE VAKALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Şirket sundukları raporda, ikinci doz aşıdan altı ay sonra aşının etkinliğinin yaklaşık yüzde 96'dan, yüzde 84'e düştüğüne dair bulgularını yineledi.

Pfizer, neredeyse tüm nüfusunu Pfizer/BioNTech ile aşılayan İsrail'de aşılanmış insanlar arasında hızla yayılan enfeksiyonların baskın nedeninin aşının etkisinin azalması olduğunu savundu. Ancak FDA yetkilileri, bağışıklığın azalması potansiyel bir faktör olsa da, Delta varyantı dahil olmak üzere diğer değişkenlerin de artan vakalara katkıda bulunmuş olabileceğini yazdı.

Haberin Devamı

Pfizer yetkilileri, şirketin 3. doz çalışmasının oldukça küçük olduğunu kabul ederken verilerin FDA'nın 16 yaş ve üstü kişiler için 3. doz aşının gerekliliği kriterlerini karşıladığını söylediler.

FDA BEKLENEN ANALİZİNİ YAYINLADI

FDA'nın analizinde Pfizer'in yalnızca iki düzine insanda ABD'de açık ara baskın varyant olan Delta varyantına karşı bağışıklık tepkisi hakkında bilgi sağladığını kaydedildi. Belgede, "Mevcut veriler, özellikle şu anda dolaşımdaki varyantlara karşı, takviye dozunun etkinliğini desteklemelidir" diye yazdı.

FDA, üçüncü aşı alıcılarda daha yüksek bir bağışıklık tepkisi oluştursa da Pfizer'in COVID-19 aşısında ek dozlara ihtiyaç olmayabileceğinin de altını çizdi

Analizde ayrıca İsrail'den yapılan çalışmaların temkinli bir şekilde tartıldığı belirtildi. İsrail  nüfusunun çoğuna destekleyici atışlar sağlıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KORONAVİRÜS#COVID-19#Aşı