Aşıda merakla beklenen sonuç geldi! FDA rakam verip duyurdu...

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Şirketin sunduğu rapora göre, yetkililer Pfizer/BioNTech 2.doz aşıdan altı ay sonra takviye bir doz daha aşı olan 300 yetişkinin bağışıklık tepkisini incelediler ve güçlü bir bağışıklık geliştiğini keşfettiler. Koronavirüs aşılarının Covid-19 formlarına güçlü bir şekilde dayandığı ortaya çıkarken takviye enjeksiyonla ilgili ciddi bir güvenlik endişesi yoktu.

DELTA VARYANTINA KARŞI 5 İLA 7 KAT DAHA YÜKSEK

Pfizer, ayrı bir dosyada üçüncü enjeksiyondan bir ay sonra, Delta varyantına karşı nötralize edici antikor seviyelerinin, ikinci dozdan bir ay sonra olduğundan kabaca beş ila yedi kat daha yüksek olduğunu belirtti.

İSRAİL'DE VAKALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Şirket sundukları raporda, ikinci doz aşıdan altı ay sonra aşının etkinliğinin yaklaşık yüzde 96'dan, yüzde 84'e düştüğüne dair bulgularını yineledi.

Pfizer, neredeyse tüm nüfusunu Pfizer/BioNTech ile aşılayan İsrail'de aşılanmış insanlar arasında hızla yayılan enfeksiyonların baskın nedeninin aşının etkisinin azalması olduğunu savundu. Ancak FDA yetkilileri, bağışıklığın azalması potansiyel bir faktör olsa da, Delta varyantı dahil olmak üzere diğer değişkenlerin de artan vakalara katkıda bulunmuş olabileceğini yazdı.

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Pfizer yetkilileri, şirketin 3. doz çalışmasının oldukça küçük olduğunu kabul ederken verilerin FDA'nın 16 yaş ve üstü kişiler için 3. doz aşının gerekliliği kriterlerini karşıladığını söylediler.

FDA BEKLENEN ANALİZİNİ YAYINLADI

FDA'nın analizinde Pfizer'in yalnızca iki düzine insanda ABD'de açık ara baskın varyant olan Delta varyantına karşı bağışıklık tepkisi hakkında bilgi sağladığını kaydedildi. Belgede, "Mevcut veriler, özellikle şu anda dolaşımdaki varyantlara karşı, takviye dozunun etkinliğini desteklemelidir" diye yazdı.



FDA, üçüncü aşı alıcılarda daha yüksek bir bağışıklık tepkisi oluştursa da Pfizer'in COVID-19 aşısında ek dozlara ihtiyaç olmayabileceğinin de altını çizdi

Analizde ayrıca İsrail'den yapılan çalışmaların temkinli bir şekilde tartıldığı belirtildi. İsrail nüfusunun çoğuna destekleyici atışlar sağlıyor.