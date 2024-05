100 yaşını devirdi ve hâlâ turp gibi sapasağlam... Kendisi gibi uzun yaşamak isteyen gençlere ilk tavsiyesi: EVLENMEYİN

İngiltere'nin Stockport şehrinde yaşayan Joyce Preston, bundan tam bir asır önce, 1924 yılında dünyaya geldi.

Preston'ın bir asırlık hayatı oldukça renkli detaylarla dolu. Uzun süre bir pamuk araştırma şirketinde çalışan Preston, yaklaşık 90 yıl boyunca piyano çalıp korolarda şarkı söyledi. Aynı zamanda bir gezgin olan Preston, arkadaşlarıyla dünyayı dolaştı, özellikle Orta Doğu ülkelerine hayran kaldı.

Preston, bundan birkaç ay önce bir yaşlılar evine yerleşti. Burada da keyfi oldukça yerinde olan Preston, her güne yoga ya da hafif egzersizler yaparak başlıyor ve yürüyüşe çıkmaktan çok keyif alıyor.

ASIRLIK İNSANLARIN SAYISI HER YIL ARTIYOR

Eğer günümüzde geçerli olan eğilimler bir süre daha devam ederse, Preston gibi asırlık insanların sayısı hızla artacak. Çeşitli tahminlere göre, 2050 yılına geldiğimizde, 100 yaşını aşmış kişilerin sayısı şu ankinin sekiz katına ulaşacak.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, 75 yaşın üzerinde olup da çalışmaya devam eden kişilerin oranının 2022'de yüzde 8,2'yken 2023'te yüzde 9,9'a ulaştığını bildirdi.

Bu veriler bize başta Silikon Vadisi'nin milyarderleri olmak üzere, pek çok kişinin neden uzun ömür araştırmalarına bu kadar önem verdiğini anlatıyor. Bu araştırmalar söz konusu olduğunda akla ilk olarak "Ölme" düsturuyla hareket eden teknoloji patronu Bryan Johnson geliyor.

Elbette hepimiz Johnson gibi bu işe milyon dolarlar harcayacak durumda değiliz. Neyse ki uzmanlar ömrümüzü uzatmak için o kadar büyük hamleler gerekmediğini, sağlıklı beslenip düzenli egzersiz yapmanın yeterli olabileceğini belirtiyor.

Preston da kendisi gibi 100 yaşına kadar yaşamak isteyenlerin işine yarayacak tavsiyelerini sıraladı.



Preston'ın 100'üncü yaş günü kutlamasından bir kare (Fotoğraf: Abney Court Care UK)

EVLENMEYİN

Hiç evlenmemiş olan Preston'ın 100 yaşına kadar yaşamak isteyenlere verdiği bir numaralı tavsiye bekâr kalmak.

Kişinin ilişki durumuyla ömür süresi arasındaki bağlantıyı inceleyen araştırmaların sonuçları oldukça karışık. Bazı araştırmalar evli kişilerin daha uzun yaşadığını gösteriyor. Bunun sebebinin evlilerin kendilerini daha az yalnız ve stresli hissetmeleri olabileceği belirtiliyor.

Ancak London School of Economics'te davranış bilimleri alanında dersler veren Paul Dolan, The Guardian'a yaptığı açıklamada, hiç evlenmeyen çocuksuz kadınların, en sağlıklı ve mutlu insanlar olduklarını çünkü bir eşe "katlanmak" zorunda kalmadıklarını belirtti.

Ne var ki evliliğin mali istikrarı ve duygusal desteği artırdığını da sözlerine ekleyen Dolan, bu stres faktörlerinin ortadan kalkmasının ömrü uzatmaya katkı sağladığını ifade etti.

BOL BOL ARKADAŞ EDİNİN

Preston evli olmasa da yalnız değil; aksine çok sayıda arkadaşı var ve zamanının önemli bir kısmını onlarla geçiriyor. Dahası kendisi gibi 100'lü yaşları görmek isteyen gençlere "Sizi oyalaması ve yoldaşlık etmesi için çok sayıda arkadaş edinin" tavsiyesini veriyor.

Dublin Trinity College'da gerontoloji dersleri veren Rose Anne Kenny, sosyal etkileşimin uzun ömür için iyi bir beslenme ve düzenli egzersiz kadar önemli olduğunu belirtti.

Kenny, çeşitli araştırmalarda kronik inflamasyonun kanser, kalp hastalığı ve inme gibi hastalıkların riskini artırdığı yönünde veriler elde edildiğini, yalnızlığın da kronik inflamasyonla ilişkilendirildiğini söyledi.

YAŞINIZIN İNSANI OLMAYIN

Araştırmalara göre, yaşlanmaya dair olumlu düşüncelere sahip olmak, daha uzun yaşamaya yardımcı olabilir. 2002'de yapılan bir çalışma, yaşlanmaya ilişkin bakış açısının kişinin ömür süresini 7,5 yıla kadar etkileyebileceğini ortaya koydu.

Preston yaşının kendisine engel olmasına izin vermediğini ve yakın zamana kadar bağımsızlığını sürdürüp araba kullanmak dahil her şeyi yaptığını ifade etti.

İNANÇLI OLUN

Preston, dindar bir insan olmanın da uzun ömürlü olmasına katkı yaptığı görüşünde.

100 yaşın üzerindeki kişilerle ilgili araştırmalar yapan LongeviQuest'ten uzmanlar, geçmişte Business Insider'a yaptıkları açıklamada, Latin Amerika'da görüştükleri 110 yaş üstü kişilerin çoğunluğunun dindar insanlar olduklarını, bu sayede hayata olumlu baktıklarını söylemişti.

Bazı araştırmalar, inançlı kişilerin daha uzun yaşayabildiklerine çünkü bunun zihin sağlığına katkı yaptığına işaret ediyor. 2023'te yapılan bir diğer araştırma da inançlı olmanın yaşlılarda direnci ve hayata dair memnuniyeti artırdığını gösteriyor.

Geçmişte 8 kez Ironman yarışlarına katılmış olan 84 yaşındaki atlet ve nörobilimci Dr. Joseph Maroon da geçmişte Business Insider'a yaptığı açıklamada, inançlı olmanın kendisi için sağlığın dört ana ayağından biri olduğunu dile getirmişti.

ÖĞRENMEYE DEVAM EDİN

Emeklilere yeni beceriler öğretmek için çalışan bir hayır kuruluşu olan Üçüncü Yaş Üniversitesi'nin üyesi olan Preston, 90'lı yaşlarında bile bir şeyler öğrenmeye devam ettiğini söyledi.

Sağlıklı yaşlanma alanında araştırmalarını sürdüren hücre ve kanser biyolojisi uzmanı Heidi Tissenbaum da daha önce Business Insider'a yaptığı açıklamada, yeni şeyler öğrenmenin ileri yaşta bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olduğunun düşünüldüğünü ifade etmişti.

Business Insider'da yayımlanan "A centenarian who starts her day with gentle exercise and loves walks shares 5 longevity tips, including staying single" başlıklı haberden derlenmiştir.