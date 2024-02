40 yaşında merdivenleri çıkamıyordu, 83 yaşında ‘Ironman’e dönüştü! Hayatının ilerleyen döneminde nasıl forma girdiğini anlattı: Dört önceliğim var…

Haberin Devamı

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'nde beyin cerrahı olarak çalışan Joseph Maroon, 40'lı yaşlarının başında o kadar kondisyonsuzdu ki bir kat merdiven çıkmak bile çok zor geliyordu. Joseph, boşanmasının ve babasının vefatının ardından zihinsel olarak da zorlanıyordu. Tüm bunlar kariyerine kısa bir ara vermesine neden oldu.

BASİT BİR KOŞU ÖNERİSİ DÖNÜŞÜMÜNÜN BAŞLANGICI OLDU

Dr. Maroon kendisini daha iyi hissettirecek herhangi bir şeye ihtiyaç duyuyordu ve bir arkadaşı ona koşuya çıkmasını önerdi. Arkadaşının basit bir koşu önerisi Maroon'un kelimenin tam anlamıyla destansı fitness yolculuğunun ve fizyolojik dönüşümünün başlangıcı oldu. Öyle ki Maroon, spora başladıktan 40 yıldan uzun bir süre sonra, tam 83 yaşına geldiğinde sekiz Ironman triatlonunu tamamlamıştı.

40’lı yaşlarında merdivenleri bile zor çıkan Dr. Maroon, nasıl oldu da tam sekiz kere Ironman triatlonu tamamlayacak noktaya geldi?

Dr. Maroon, sağlığına kavuştuğu günden bu yana haftada altı gün, günde bir saatini egzersize ayırıyor. Bu süre koşu, direnç antrenmanı ve esneklik egzersizleri gibi aerobik aktivitelerin yanı sıra yüzme ve bisiklete binmeyi de içeriyor.

2022'DE BİRİNCİ OLDU

Yıllar geçtikçe Dr. Maroon’un kondisyonu gelişti, sonunda yarışmaya başladı ve triathalonlara kadar yükseldi. Joseph Maroon 2022 yılında, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan 2022 Ulusal Yaşlılar Oyunları triatlonuna katıldı, kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

Yarışı 27 yaşındaki kızı Isabella ile tamamlayan ve gelecekte kızıyla daha fazla triatlon yapmayı umduğundan bahseden Dr. Maroon, “Sonuç olarak herkesin triatlet olacakmış gibi antrenman yapmasına gerek yok. Ancak egzersiz ve spora katılımın o kadar çok faydası var ki, yaşınız ya da daha önce aldığınız eğitim ne olursa olsun bunu düşünmelisiniz” dedi.

SAĞLIKLI KALMAK İÇİN BU DÖRT MADDEYİ UYGULUYOR

“Hayatımda dört önceliği dengelemeyi hedefliyorum; iş, aile ile arkadaşlar, maneviyat ve egzersiz. Her birinin günümden aldığı payı göz önünde bulunduruyor ve dördüne de sığabilecek şekilde planlar yapıyorum” diyen Joseph sağlıklı kalmak için uyguladığı dört maddeyi uyguluyor.

Stresten uzak durmak

Joseph Maroon, “Kronik stres vücudu savaş ya da kaç moduna sokuyor, depresyon, anksiyete, kötü uyku ve migrene neden oluyor. Uzun vadede stres, kalp hastalığı ve felç için de bir risk faktörü olarak kabul ediliyor" dedi.

Maneviyata yer vermek

Maroon, hastalarına gösterdiği ilgi, ailesiyle olan ilişkileri ve günlük ahlakı da dahil olmak üzere, yaptığı her şeye maneviyat kattığını söyledi. Maneviyat derken sadece dindar olmayı kastetmediğinin altını çizen Maroon, “Araştırmalar, manevi uygulamaların ve inançların bir amaç sağlayabileceğini, yaşlı insanlarda uzun ömürlülük ve artan yaşam memnuniyeti ile bağlantılı olan psikolojik dayanıklılığın geliştirilmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Örneğin 2016'da yapılan bir araştırma, haftada bir veya daha fazla dini törene katılmanın yüzde 33 daha düşük ölüm oranıyla ilişkili olduğunu buldu” ifadelerine yer verdi.

Sigara içmeyin ve alkol kullanmayın

Dr. Maroon, hayatıyla ilgili aldığı bir sonraki en önemli kararın alkol ve sigaradan uzak durmak olduğunu söyledi ve ekledi: “Alkol, sigara ve uyuşturucu uzun ömürlülük açısından kesinlikle iyi değil. Dünya Sağlık Örgütü tütünün her yıl sekiz milyondan fazla insanı öldürdüğünü açıkladı. Bazı araştırmalar şarap içmenin faydalı olabileceğini öne sürse de Dünya Sağlık Örgütü hiçbir düzeyde alkol tüketiminin sağlık açısından güvenli olmadığını ileri sürüyor.”

Yeterli uyuyun

Maroon, sürekli olarak yeterli sürede uyumanın uzun ömür için önemli olduğunu söyledi, “Kaliteli uykunun sağlık açısından birçok faydası vardır. Obeziteyi önlemeye, daha güçlü bir bağışıklık sistemine, daha düşük koroner kalp hastalığı riskine ve diğer şeylere yardımcı olabilecek daha sağlıklı bir metabolizmayla bağlantılıdır. Araştırmalar ayrıca yeterince uyumanın insanların diyet ve egzersiz hedeflerini tutturmalarına yardımcı olduğunu da gösteriyor” dedi.

İLERİ YAŞLARDA ZİNDELİK BULAN TEK KİŞİ MAROON DEĞİL

Dr. Maroon, yaşamının ilerleyen dönemlerinde zindelik bulan ilk kişi değil. Austin, Teksas'ta yaşayan 56 yaşındaki Jennifer Fisher kendini ‘hibrit bir atlet’ olarak tanımlıyor. Fisher, sağlıklı tariflerini ve egzersizlerini sosyal medyada paylaşıyor. Sağlık odaklı içerik yaratıcısı olan Fisher, sosyal medya hesaplarını koşarken, ağırlık kaldırırken ve engelli yarışlarda yarışırken çektiği videolarla dolduruyor.

İleri yaşlarda sporla tanışan bir diğer isim ise 67 yaşındaki Nancy Cox. Kendini hiçbir zaman atletik olarak görmeyen ve okul hayatında dahi spor yapmayan Cox, aradan geçen 50 yılın ardından, şu anda şimdiye kadar sahip olduğu en iyi forma sahip. 2011 yılında arkadaşları Nancy ve eşine buz pateni dersine katılmalarını önerdi. Denediği anda buz patenine âşık olduğunu söyleyen Nancy, “Eğer bunun üzerinde çalışırsam daha iyi olabileceğimi düşündüm” dedi ve gerekeni yaptı.

Business Insider'ın 'An 83-year-old doctor who does triathlons got fit in his 40s. Here are his 4 longevity secrets aside from exercising and eating well' başlıklı haberinden derlenmiştir.