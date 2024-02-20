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92 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Sağlıklı olmasını sağlayan üç şeyi açıkladı 'Şu an herhangi bir hastalığım ya da kullandığım bir ilaç yok'

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#Sağlıklı Yaşam#Sağlık#Yaşam
92 yaşında Guinness Rekorlar Kitabına girdi Sağlıklı olmasını sağlayan üç şeyi açıkladı Şu an herhangi bir hastalığım ya da kullandığım bir ilaç yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 07:55

ABD'de yaşayan Alfredo Aliaga Burdio, gençleri bile zorlayan Büyük Kanyon yürüyüş yolunu 21 saatte tamamladı. Üstelik bunu 92 yaşında yaparak kırılması oldukça güç bir rekora imza attı. En ufak bir hastalığı bulunmayan Burdio, sağlıklı olmasının ardında yatan üç sırrı anlattı…

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Alfredo Aliaga Burdio, 92 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Burdio, Büyük Kanyon parkurunu bir uçtan öbürüne yürüyerek tamamlayan en yaşlı erkek olarak tarihe geçti.

Burdio, kızı Anabel Aliaga-Buchenau ile birlikte Business Insider'a yaptığı açıklamada, başarısının sırrının 70'li yaşlarında hayatını değiştirip daha sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıkları benimsemesi olduğunu söyledi.

Burdio, aile üyeleri ve Guinness Rekorlar Kitabı'nın görevlendirdiği iki tanık, iki güne yayılan toplam 21 saat 15 dakikalık doğa yürüyüşüyle Büyük Kanyon'un tamamını kat etti.

Burdio, yürüyüşün ardından, "Hiç kimse herhangi bir şey için çok yaşlı değildir. Siz de benim gibi yapın. Becerilerinizi geliştirebilirsiniz" diye konuştu.

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HAYRAN KİTLESİ OLUŞTU

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Burdio ve kızının, Ekim ayında gerçekleştirdikleri Büyük Kanyon yürüyüşü, bir hayran kitlesi de yarattı. Burdio, yürüyüş sırasında hedefiyle ilgili dedikoduları duymuş birçok yürüyüşçüyle karşılaştıklarını, bu kişilerin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini belirtti.

Hayranlarının ilgisi Burdio ve beraberindekilerin yürüyüşünü yavaşlattı ancak verdikleri destek grup için ekstra motivasyon kaynağı oldu.

Anabel, "Tavırları çok yüreklendiriciydi. Hani bir maratona katılırsınız da insanlar yol kenarında durup sizin için tezahürat yapar ya... Onun gibi bir şeydi. Bu her şeyi daha da güzelleştiriyor" dedi.

Bu hayranlar arasında özellikle bir grup dikkat çekiciydi. Arizona eyaletinin Tuscon şehrinden gelen bir grup itfaiyeci Burdio ile aynı günlerde Büyük Kanyon yürüyüşü yapıyordu. Ekiptekiler, başarısını kutlamak istedikleri Burdio'yu Tucson İtfaiyesi'nin fahri üyesi ilan etti.

92 yaşında Guinness Rekorlar Kitabına girdi Sağlıklı olmasını sağlayan üç şeyi açıkladı Şu an herhangi bir hastalığım ya da kullandığım bir ilaç yok

AYNI YOLU SON 30 YILDA YEDİ KEZ YÜRÜDÜ

Son Büyük Kanyon yürüyüşü manşetleri süslese de aslında bu başarı Burdio için ilk değil. Yaşlı adam Büyük Kanyon'u son 30 yılda tam yedi kez bir uçtan öbürüne yürüdü.

Anabel, anne ve babasının doğal güzelliklere âşık olduğunu ve emekli olduktan sonra dünyayı dolaştığını belirtti.

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Finlandiya'dan Almanya'ya 2.900 kilometrelik bir rotayı bisikletle dolaşan çift, Nepal'de bulunan Everest üs kampını yedi kez ziyaret etti ve bir yılı ABD'nin dört bir yanındaki ulusal parkları dolaşmakla geçirdi.

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Ancak ne yazık ki Burdio'nun eşi 2006 yılında hayatını kaybetti.

Anabel, "Annem hastalandı, ALS hastasıydı. İki yıl boyunca bakımını babam üstlendi. Sevdiğiniz birinin ölmekte olduğunu görmek ve o kişiyle ilgilenmek çok zor. Hem fiziksel hem de mental olarak insanı tüketen bir şey" ifadelerini kullandı.

Burdio hayatını değiştirmeye tam olarak bu dönemde karar verdiğini belirterek, "Şu an herhangi bir hastalığım ya da teşhisim yok. Kullandığım bir ilaç da yok. Sağlıklı bir insanım" diye konuştu.

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92 yaşında Guinness Rekorlar Kitabına girdi Sağlıklı olmasını sağlayan üç şeyi açıkladı Şu an herhangi bir hastalığım ya da kullandığım bir ilaç yok

BURDIO'NUN SAĞLIKLI OLMAK İÇİN HER GÜN YAPTIĞI ÜÇ ŞEY VAR

Peki 92 yaşındaki rekortmenin sağlıklı olmasının sırrı ne?

Burdio, Business Insider'a yaptığı açıklamada, sağlıklı beslenmenin ve su içmenin ilk adım olduğunu söyledi.

Akşam yemeğinde çoğunlukla az miktarda sütle pişmiş sıcak yulaf lapası yiyen Burdio, yemeğine kuru incir, badem gibi besleyici eklemeler yaptığını ifade etti ve ekledi:

"Bu en sevdiğim yemeklerden biri. Akşam yemeğinde hep bunu yiyorum. Yemeğimi saat 16.00-17.00 civarında yemeye çalışıyorum."

İkinci olarak insanlara her gün en az 30 dakika yürümelerini tavsiye eden Burdio, "Çok zor bir şey değil bu, hem de ucuz bir egzersiz. Daha fazla zamanınız varsa daha fazla da yürüyebilirsiniz" dedi

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Rekor kıran Büyük Kanyon yürüyüşüne hazırlanırken sekiz ay boyunca her gün 3 saat içinde 8 mil (yaklaşık 13 kilometre) yürüdüğünü de sözlerine ekleyen Burdio, son olarak günde en az 8 saat uyumanın kritik önemde olduğunu ifade etti.

Her gece aynı saatte uyuduğunu, bu düzenin kendisini disipline etmesine yardımcı olduğunu söyleyen Burdio, "İnsanlara şunu söylemek istiyorum: 'Evet, yaşlıyız. Ama hâlâ birçok şeyi yapabiliriz'" diye konuştu.

Business Insider'ın "A 92-year-old became the oldest man to cross the Grand Canyon after getting healthy in his 70s. Here are his diet and exercise tips." başlıklı haberinden derlenmiştir.                          

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