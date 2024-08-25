RİZESPOR-FB MAÇI CANLI İZLE: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. İki ekip daha önce ligde 44 kez karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet alırken; 97 gol atıp, 41 gol yedi. Diğer taraftan Çaykur Rizespor ise açılış haftasında Başakşehir ile berabere kalırken, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u mağlup etti ve 4 puan topladı. Fenerbahçe'nin de ligde 4 puanı bulunuyor. Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak. İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati...

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ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün (25 Ağustos Pazar) saat 21.45'te başlayacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.